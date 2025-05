OH MON DIEU! GSE: Opel donne un premier aperçu des modèles GSE entièrement électriques

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

2025 est une année sous tension pour Opel, et pour cause : la sous-marque GSE ultra-dynamique et déclenchée d’émotions devient entièrement électrique et arborera en même temps un nouveau logo expressif. Tout est prêt pour la prochaine génération de GSE. Le nouveau film GSE «Trois lettres» , désormais disponible en ligne sur toutes les chaînes concernées, montre les futures voitures électriques Opel GSE qui feront chavirer les cœurs.

« Chez Opel, la sous-marque GSE est synonyme de modèles particulièrement dynamiques, pleins d’énergie et vecteurs d’émotions. En 2025, nous franchissons une nouvelle étape importante : les nouveaux modèles GSE seront entièrement électriques. Nous montrons ainsi que la mobilité électrique à batterie peut être particulièrement puissante, passionnante et exaltante», annonce Florian Huettl, PDG d’Opel.

Dès 2022, Opel a annoncé le retour de l’emblématique sigle « GSE » – depuis lors, GSE signifie « Grand Sport Electric » – et, peu après, l’Opel Astra, l’Astra Sports Tourer et la génération précédente du Grandland ont proposé des modèles haut de gamme électrifiés particulièrement audacieux et dynamiques avec motorisation Plug-in Hybrid. Avec la prochaine génération GSE, la sous-marque devient encore plus riche en émotions et s’engage sur le terrain du 100% électrique. La nouvelle bande-annonce GSE, ou le manifeste GSE filmique pour ainsi dire, le montre en une minute: «Il suffit de trois lettres pour que les cœurs s’emballent!»

G comme : grand, german Engineering, une gamme géniale et des forces gravitationnelles grises

S comme : sport sensationnel, vitesse, sueur et sillonner les virages sinueux

E comme : expérience électrique, excitation et euphorie

Et Opel le promet : « Il y en aura encore bien d’autres cette année. Si vous vous arrêtez avant, vous raterez tout le plaisir !» Car toutes les personnes qui se déplacent à bord d’un nouveau modèle GSE électrique à batterie goûteront la fabuleuse sensation «OMG» : la tension et l’adrénaline à l’état pur ! Ainsi, en plus de l’allure sportive basée sur le design primé d’Opel, la future clientèle GSE pourra profiter de réglages de châssis qui intègrent directement la personne au volant pour offrir un plaisir de conduite exaltant. De plus, les modèles GSE, comme tous les autres modèles porteurs du Blitz, possèdent la stabilité caractéristique d’Opel lors des freinages, dans les virages ainsi qu’à grande vitesse sur l’autoroute, tout cela associé à une mobilité sans émissions locales. Opel prouve ainsi une fois de plus que les véhicules entièrement électriques sont eux aussi riches en émotions.

Le court-métrage captivant et la nouvelle plateforme «OMG! GSE» continue également d’utiliser le ton frais et non conventionnel de la campagne de lancement du Frontera lancée récemment ainsi que des campagnes marketing primées telles que «Yes, of Corsa» et «#GoGRAND» , avec lesquelles Opel a déjà mis en scène avec succès l’ Opel Corsa , le best-seller des petites voitures, et le nouveau SUV haut de gamme Opel Grandland .