DOG WITCH le nouveau roguelike avec des dés et des cartes et rejouable à l’infini, de sortie année sur Steam

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Incarnez le légendaire Dog Witch – mi-chien, mi-sorcière ultrapuissante – pour lancer des dés magiques et libérer de puissants combos, affronter des ennemis farfelus et découvrir une aventure trépidante dont les runs rapides débordent de féerie et d’humour !

DOG WITCH combine le meilleur des roguelikes à jet de dés et les jeux de deckbuilding pour offrir une expérience stratégique riche et chaotique. Des runs rapides, des objets variés, des synergies incroyables à découvrir et des créatures enchantées façon Adventure Time, qui requièrent chacune une approche spécifique : si vous aimez les expériences riches et profondes à la Slay the Spire et l’imprévisibilité des jeux de dés à la Dicey Dungeons, alors DOG WITCH sera votre compagnon idéal, donc vous apprivoiserez la personnalité complexe et attachante au fil des parties !

Face à vous des dames à chat vengeresses, des poupées russes surarmées et des distributeurs de lait douteux s’enchaînent. Chaque petit run est constellé de découvertes saisissantes : combinez plus de 150 artefacts magiques (et leurs alternatives maléfiques), invoquez des alliés imprévisibles et apprenez à dompter les caprices de vos dés enchantés. Facile à prendre en main et difficile à maîtriser : un poncif que DOG WITCH s’approprie à sa manière en récompensant les builds astucieux, les expérimentations audacieuses et l’adaptation permanente. Attrapez vos dés, construisez votre deck de sorts amusants et découvrez des millions de synergies délirantes dans une aventure canine qui en manque pas de mordant.

Fonctionnalités clés :

Les dés du chaos : chaque jet renforce vos sorts, multiplie vos combos et déclenche les effets imprévisibles de vos objets. Aucun tour n’est passif, l’action est effrénée, les enjeux élevés et la nouveauté vous cueille à chaque détour !

chaque jet renforce vos sorts, multiplie vos combos et déclenche les effets imprévisibles de vos objets. Aucun tour n’est passif, l’action est effrénée, les enjeux élevés et la nouveauté vous cueille à chaque détour ! Des runs rapides à enchaîner à l’infini : plus vous expérimentez, plus la profondeur du concept se révèle. Plongez dans des sessions courtes radicalement différentes les unes des autres grâce à la randomisation des objets et des améliorations. Domptez la chance pour optimiser chaque partie !

plus vous expérimentez, plus la profondeur du concept se révèle. Plongez dans des sessions courtes radicalement différentes les unes des autres grâce à la randomisation des objets et des améliorations. Domptez la chance pour optimiser chaque partie ! Plus de 150 objets (et leurs versions corrompues) : mixez des sorts, des reliques et des accessoires canins idiots et tentez votre chance avec des variantes corrompues très puissantes, mais dont l’usage est particulièrement risqué.

mixez des sorts, des reliques et des accessoires canins idiots et tentez votre chance avec des variantes corrompues très puissantes, mais dont l’usage est particulièrement risqué. Des ennemis super bizarres : des poupées russes armées jusqu’aux dents, des dames à chat vengeresses et des distributeurs automatiques douteux. Chaque rencontre est exotique, en plus d’offrir un puzzle chaotique qui viendra mettre votre sens de l’anticipation au défi de manière surprenante

des poupées russes armées jusqu’aux dents, des dames à chat vengeresses et des distributeurs automatiques douteux. Chaque rencontre est exotique, en plus d’offrir un puzzle chaotique qui viendra mettre votre sens de l’anticipation au défi de manière surprenante Des amis qui vous veulent du bien : vous cherchez de la compagnie ? Invoquez des poneys laser, des rats armés, des squelettes et bien d’autres pour combattre à vos côtés. Associez-les à des reliques et des sorts pour déclencher des réactions en chaîne malines qui feront basculer les batailles les plus folles en votre faveur.

vous cherchez de la compagnie ? Invoquez des poneys laser, des rats armés, des squelettes et bien d’autres pour combattre à vos côtés. Associez-les à des reliques et des sorts pour déclencher des réactions en chaîne malines qui feront basculer les batailles les plus folles en votre faveur. Changez de style, changez de stratégie : quand vous pensez avoir dompté le jeu, essayez différents chiens à chapeau. Chacun apporte sa propre mécanique, et donc ses manières de casser le jeu.

quand vous pensez avoir dompté le jeu, essayez différents chiens à chapeau. Chacun apporte sa propre mécanique, et donc ses manières de casser le jeu. Créez votre propre chiot magique : choisissez votre fourrure, votre chapeau, votre aboiement et même votre corpulence. Recréez votre animal de compagnie ou créer quelque chose de vraiment bizarre. C’est à vous de voir !

Tenez DOG WITCH en laisse jusqu’à sa sortie cet été sur Steam.