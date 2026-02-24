Découvrez une nouvelle démo de Clean Up Earth à l’occasion du Steam Néo Fest

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Ce jeu coopératif et apaisant propose une expérience positive où chaque action accomplie en jeu peut contribuer concrètement à la protection de la planète. Clean Up Earth sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series en avril 2026. La version Nintendo Switch 2 sera annoncée ultérieurement.

Clean Up Earth est un jeu coopératif où les joueurs explorent des zones polluées, collectent et recyclent les déchets, restaurent des structures abandonnées et observent progressivement le retour de la faune et de la flore. Grâce au Terra Cleaner, un outil évolutif capable d’aspirer, traiter et recycler les débris, l’environnement se transforme visiblement au fil des actions des joueurs. L’expérience peut être vécue en solo, entre amis ou lors de sessions communautaires réunissant jusqu’à 25 joueurs et plus sur de vastes cartes, favorisant entraide et coordination pour déplacer des objets massifs ou reconstruire certaines infrastructures.

La nouvelle démo disponible durant le Steam Néo Fest donne accès à 4 cartes tutoriels, 4 missions solo jouable en coopération (jusqu’à 4 ou 8 joueurs selon la carte), et 1 grande carte multijoueur pouvant accueillir jusqu’à 25 joueurs pour des sessions de 2 heures, avec une rejouabilité complète sur l’ensemble des cartes.

Clean Up Earth n’est pas qu’un simple jeu de nettoyage cozy. C’est un rappel bienveillant que chaque petit geste compte, et que la collaboration peut générer un véritable changement.