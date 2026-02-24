Découvrez une nouvelle démo de Clean Up Earth à l’occasion du Steam Néo Fest

cedric 24 février 2026 Games, Nintendo Switch 2, PC, PS5, Toute l'actu, Xbox Series Laisser un commentaire

Ce jeu coopératif et apaisant propose une expérience positive où chaque action accomplie en jeu peut contribuer concrètement à la protection de la planète. Clean Up Earth sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series en avril 2026. La version Nintendo Switch 2 sera annoncée ultérieurement.

Clean Up Earth est un jeu coopératif où les joueurs explorent des zones polluées, collectent et recyclent les déchets, restaurent des structures abandonnées et observent progressivement le retour de la faune et de la flore. Grâce au Terra Cleaner, un outil évolutif capable d’aspirer, traiter et recycler les débris, l’environnement se transforme visiblement au fil des actions des joueurs. L’expérience peut être vécue en solo, entre amis ou lors de sessions communautaires réunissant jusqu’à 25 joueurs et plus sur de vastes cartes, favorisant entraide et coordination pour déplacer des objets massifs ou reconstruire certaines infrastructures.

La nouvelle démo disponible durant le Steam Néo Fest donne accès à 4 cartes tutoriels, 4 missions solo jouable en coopération (jusqu’à 4 ou 8 joueurs selon la carte), et 1 grande carte multijoueur pouvant accueillir jusqu’à 25 joueurs pour des sessions de 2 heures, avec une rejouabilité complète sur l’ensemble des cartes.

Clean Up Earth n’est pas qu’un simple jeu de nettoyage cozy. C’est un rappel bienveillant que chaque petit geste compte, et que la collaboration peut générer un véritable changement.

Tags

A propos cedric

Voir aussi...

Farming Simulator 25 intègre le sursemis et la présence de sangliers

GIANTS Software vient d’annoncer avoir conclu un nouveau partenariat avec Vredo, spécialiste renommé du sursemis et …

Blizzard annonce Overwatch Rush un nouveau jeu pour les nomades

Blizzard annonce Overwatch Rush, un nouveau jeu de tir héroïque en vue du dessus entièrement …

Messagerie satellite sur iPhone : comment envoyer un message sans réseau mobile

Grâce à la messagerie satellite intégrée aux iPhone récents, il est désormais possible d’envoyer des …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2026