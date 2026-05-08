L’événement épique WARRIORS entre dans l’arène de World of Tanks Modern Armor

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World of Tanks Modern Armor invite les joueurs à rejoindre le champ de bataille aux côtés de certains des commandants les plus redoutables de l’histoire dans le tout nouvel événement WARRIORS. Relevez le défi et obtenez une série de chars épiques dans le tout nouveau Battle Bracket, un tournoi communautaire où chaque match compte.

Du 12 mai au 1er juin, les joueurs se rallieront derrière des figures militaires emblématiques issues de plusieurs siècles d’histoire. Les tankistes pourront choisir de porter l’étendard de l’un des quatre champions : Georg von Frundsburg, Meng Tian, Marcus Claudius Marcellus et Minamoto no Yoshiie.

Cet événement communautaire de trois semaines place les joueurs aux côtés d’un nouveau guerrier chaque semaine, dans des affrontements directs. Chaque confrontation mène aux finales, où les deux vainqueurs hebdomadaires s’affrontent pour la suprématie ultime.

Les batailles et défis accomplis par les joueurs renforceront leurs champions, alimentant une guerre plus vaste entièrement déterminée par l’interaction des joueurs. Le guerrier historique ayant accumulé le plus d’Honneur progresse dans le Battle Bracket, chaque match contribuant ainsi à rapprocher leur champion de la victoire finale.

Quatre nouveaux chars premium sont disponibles pour rejoindre la mêlée, chacun soigneusement conçu dans le style du champion qu’il représente :

Reiter : ce mastodonte est un char moyen de l’ère d’après-guerre doté d’un blindage épais et d’une capacité de pénétration élevée. S’il prend le contrôle de la ligne de front, il ne reculera jamais.

: ce mastodonte est un char moyen de l’ère d’après-guerre doté d’un blindage épais et d’une capacité de pénétration élevée. S’il prend le contrôle de la ligne de front, il ne reculera jamais. Hatamoto : un char moyen de l’ère de l’Escalade équipé d’un lanceur ATGM et d’un canon de 105 mm. Discret et furtif, il prend position sur les hauteurs pour infliger des dégâts enflammés à distance.

: un char moyen de l’ère de l’Escalade équipé d’un lanceur ATGM et d’un canon de 105 mm. Discret et furtif, il prend position sur les hauteurs pour infliger des dégâts enflammés à distance. Ruishi : venue de l’Est, cette bête est un chasseur de chars de rang VIII redoutablement rapide. Sa pénétration élevée, soutenue par des propulseurs-fusées, en fait un prédateur mortel qui se déplace vite et frappe fort.

: venue de l’Est, cette bête est un chasseur de chars de rang VIII redoutablement rapide. Sa pénétration élevée, soutenue par des propulseurs-fusées, en fait un prédateur mortel qui se déplace vite et frappe fort. Praetor : ce char lourd de rang IX est rapide, renforcé par un blindage épais et incroyablement adaptable au combat. Avec des dégâts massifs et la capacité de trouver un nouvel angle dans la bataille grâce à ses 10 degrés de dépression du canon, ce gladiateur est une force à ne pas sous-estimer.

Pour la première fois dans World of Tanks Modern Armor, il est possible d’acquérir de puissants Commandants Ultimes 2D pour chacun des quatre guerriers, ainsi qu’un nouveau Commandant 3D :

Commandants Ultimes 2D : proposés avec les 9 emplacements de compétences et 30 % de bonus d’XP.Obtenez-les grâce aux Warriors War Chests (coffres Warriors) ou remportez des versions standard via les Défis communautaires.

: proposés avec les 9 emplacements de compétences et 30 % de bonus d’XP.Obtenez-les grâce aux Warriors War Chests (coffres Warriors) ou remportez des versions standard via les Défis communautaires. Commandant Chevalier allemand : l’événement WARRIORS apporte également un nouveau Commandant 3D entièrement modélisé, Ulrich der Wieseljäger.

L’événement marque également le retour des Lettres de gratitude, rebaptisées WAR SEALS. Disponibles en ligne, elles permettent aux joueurs de s’envoyer mutuellement des récompenses et des encouragements pour soutenir leurs guerriers.

Le 12 mai, recrutez vos Commandants. Choisissez votre champion. Combattez pour la gloire.