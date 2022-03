Des Pokémon fabuleux arrivent dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante

Partager Facebook

The Pokémon Company a annoncé l’arrivée d’une nouvelle mise à jour de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante. Les joueurs et joueuses pourront se lier d’amitié avec Darkrai et, en jouant à Légendes Pokémon : Arceus, croiser Arceus dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante !

Pour rencontrer Arceus : pour croiser Arceus dans Pokémon Diamant Étincelant ou Pokémon Perle Scintillante, il faudra avoir téléchargé la mise à jour (version 1.3.0) de ces jeux, et posséder une sauvegarde de Légendes Pokémon : Arceus dans laquelle toutes les missions principales sont terminées. Les joueurs et joueuses recevront ensuite l’objet « Flûte Azur » dans Pokémon Diamant Étincelant ou Pokémon Perle Scintillante après avoir fait leur entrée au Panthéon et obtenu le Pokédex national. Il leur suffira ensuite de se rendre à l’entrée des Colonnes Lances pour rencontrer le Pokémon fabuleux Arceus.

Pour se lier d'amitié avec Darkrai : l'objet « Carte Membre » sera distribué aux joueurs et joueuses du vendredi 1er avril 2022 à 06:24 UTC au samedi 30 avril 2022 à 20:28 UTC. Après avoir récupéré cet objet (en allant dans le menu « Cadeau Mystère » et en sélectionnant l'option « Via Internet »), fait leur l'entrée au Panthéon, obtenu le Pokédex national et terminé l'évènement en jeu lié à Cresselia, les joueurs et joueuses pourront se rendre sur l'Île Nouvellune, où se trouve le Pokémon fabuleux Darkrai.​

Cette mise à jour sera disponible à partir du mercredi 16 mars.