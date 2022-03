MOTOGP™22 : du gameplay dévoilé

Partager Facebook

Etes-vous prêts à participer à des courses de deux roues spectaculaires ? La première vidéo de gameplay de MotoGP™22 est enfin là et vous offre un premier aperçu de toutes les nouveautés et améliorations qu’apporte cette édition 2022, dont le mode multijoueur local (deux joueurs) en écran partagé.

La simulation de moto n’a jamais été aussi réelle !

De nouvelles animations faciales, des personnages 3D et des fosses améliorées ; un système de réglage de la hauteur afin d’ajuster manuellement le mécanisme de verrouillage du RHD et contrôler la compression des suspensions de la moto ; des surfaces de circuits retravaillées ; un système de suspension mis à jour pour profiter de meilleures sensations ; une déformation des pneus plus réaliste… le tout pour offrir l’expérience la plus réaliste possible.

MotoGP™22 sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ et Steam le 21 avril 2022.