TCL dévoile deux nouvelles séries TV pour le marché suisse

TCL Electronics (1070.HK), acteur majeur de l’électronique grand public, a dévoilé son nouveau modèle de téléviseur QLED 4K, la série TCL C63. Équipée de la technologie d’affichage QLED 4K, la série C63 de TCL est conçue pour offrir un large choix de divertissements grâce à Google TV et aux performances audiovisuelles exceptionnelles de la gamme. Le mode Game Master et les derniers formats HDR pris en charge (notamment HDR10+, Dolby Vision) font de ce nouveau téléviseur TCL le meilleur compagnon pour profiter de tous les films, sports et jeux HDR. Le C63 sera disponible en tailles d’écran 43 », 50 », 55 », 65 » et 75 » courant mars.

« Depuis 2014, TCL a misé sur la technologie Quantum Dot. Nous sommes ravis de présenter nos premiers téléviseurs TCL QLED 2022 à nos utilisateurs du monde entier », a déclaré Shaoyong Zhang, PDG de TCL Electronics. « Nous sommes convaincus que nos nouvelles gammes de téléviseurs en 2022 renforceront la position de leader de TCL dans l’industrie mondiale de l’électronique grand public. »

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

• QLED 4K

• Dolby Vision/Atmos

• 4K HDR PRO

• Motion Clarity 60 Hz

• Multi Format HDR

• HDR10

• Game Master

• HDMI 2.1 ALLM

• Son ONKYO

• Dolby Atmos

• Google TV

• Assistant Mains libres Google

• Google Duo

• Fonctionne avec Alexa

• Netflix, Amazon Prime, Disney+

• Ecran sans bords en métal fin

• Support à double position (55’’ et plus)

La nouvelle série 4K QLED C63 de TCL est équipée de Google TV, permettant ainsi à ses utilisateurs d’obtenir des milliers de contenu différents, depuis plusieurs plateformes de streaming. Dotée de l’assistant Google et de son aide mains libres, les TV TCL de la série C63 sont à l’écoute des utilisateurs et leur permettent de trouver des films, de diffuser des applications, de lire leur musique et de contrôler le téléviseur grâce à leur voix. Ils disposent également de Google Duo, un chat vidéo simple et de haute qualité pour tous. Miracast pour PC est également proposé : la série C63 permet aux utilisateurs de diffuser l’écran de leur PC sur le téléviseur avec une résolution allant jusqu’à 4K.

Grâce à la technologie d’affichage Quantum Dot, TCL augmente le volume de couleur de plus de 100%.

La fonction Wide Color Gamut (plage de couleurs étendue) permet de profiter de plus d’un milliard de couleurs avec un rendu plus fidèle pour profiter au maximum de l’image du téléviseur. Dolby Vision offre également à la série TCL C63 une qualité d’image ultra-vive améliorée, avec une luminosité, un contraste, des couleurs, des détails et une granularité de haute qualité, qui donnent vie aux contenus.

En bénéficiant du Multi Format HDR, la nouvelle série TCL C63 offre la meilleure qualité d’image 4K HDR possible sur un téléviseur. Il permet au téléviseur de toujours prendre en charge le meilleur format pour s’adapter aux contenus Dolby Vision sur Netflix ou Disney+, ou aux contenus HDR 10+ sur Amazon Prime Vidéo. Par ailleurs, la fonction AiPQ Engine de TCL exploite tout le potentiel de la série C63 en optimisant en temps réel les couleurs et le contraste des différents types de contenus et des programmes. L’optimisation des contenus par l’AiPQ, grâce aux algorithmes de machine-learning garantit une expérience 4K HDR inégalée.

En plus d’une expérience cinématographique exceptionnelle, la série TCL C63 offre une expérience audio immersive et un système acoustique spatialisé en trois dimensions. Doté de haut-parleurs ONKYO, il prend également en charge le format Dolby Atmos, qui projette les sons dans un espace multidimensionnel en plaçant l’utilisateur au cœur de son sport, de son programme, de son film ou de son jeu vidéo préféré.

Grâce à la fonction Game Master, la série TCL C63, téléviseur officiel de Call of Duty® permet aux gamers d’optimiser l’affichage de leur écran pour leur session de gaming. Parce qu’un téléviseur réactif est tout aussi important qu’une excellente qualité d’image pour profiter de la meilleure expérience de jeu, la certification HDMI 2.1 garantit la compatibilité avec les dernières générations de consoles de jeux et permet des fonctions comme le mode ALLM (Auto Low Latency Mode). Cette fonction permet aux consoles de jeux ou à la carte graphique du PC de faire basculer automatiquement le téléviseur en mode jeu, afin d’offrir à l’écran un temps de réactivité ultra-rapide.

Enfin, la série C63 de TCL utilise le Motion Clarity pour obtenir une image claire et fluide ainsi qu’un mouvement amélioré, que la source soit en 50Hz ou 60hz. L’algorithme logiciel exclusif MEMC de TCL réduit les effets de flou et de rémanences sur les scènes de mouvements rapides et offre aux utilisateurs une qualité d’image exceptionnelle pour les sports, les films et jeux vidéo.

Enfin, le design élégant et luxueux de la série TCL C63 est accompagné d’un jeu de pieds réglables en deux positions (pour les modèles 55’’ et plus) permettant de placer plus facilement une barre de son TCL ou de positionner le TV sur un meuble de petite taille.

La série C63 sera disponible en Suisse à partir d’avril dans les tailles 43 », 50 », 55 », 65 » et 75 » à partir de 549 CHF (PVC).

TCL Electronics (1070.HK), leader de l’électronique grand public, dévoile sa nouvelle gamme de téléviseurs, la série TCL P73, équipée de Google TV 4K HDR. Ce dernier modèle combine d’excellentes performances audiovisuelles et offre une expérience de divertissement immersive unique. La série TCL P73 sera disponible en tailles d’écran 43 », 50 », 55 », 65 », 75 » courant avril.

« Grâce à notre intégration verticale et la maitrise de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, TCL s’est engagé à démocratiser les technologies pour offrir une expérience exceptionnelle à un plus grand nombre de consommateurs dans le monde. Nos nouvelles gammes de TV 2022 renforceront la position de leader de TCL dans l’industrie mondiale de l’électronique grand public », a déclaré Shaoyong Zhang, PDG de TCL Electronics.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

• 4K HDR

• Wide Color Gamut

• Motion Clarity 60 Hz

• Format Multi HDR

• Dolby Vision

• HDR10

• Game Master

• HDMI 2.1 ALLM

• Dolby Atmos

• Google TV

• Assistant Google mains libres

• Google Duo

• Fonctionne avec Alexa

• Netflix, Amazon Prime, Disney+

• Design sans cadre en métal fin

Alliant images dynamiques et un son immersif, la série TCL P73 permet de profiter pleinement d’une expérience cinématographique. Dotés de la technologie d’affichage avancée Dolby Vision, les téléviseurs P73 supportent également la technologie HDR (« High Dynamic Range ») avec des capacités de couleurs étonnantes permettant d’assurer une qualité d’image ultra-vive, une luminosité étonnante, un contraste saisissant et des détails précis. Cette nouvelle génération prend également en charge la technologie Dolby Atmos, qui permet un ultra-réalisme de l’audio dans un espace multidimensionnel, plaçant ainsi l’utilisateur au centre de son visionnage sportif, filmographique ou de son jeu vidéo. Ce réalisme audio est capable de se diffuser dans toute une pièce, sans perdre sa clarté ni aucun détail.

En plus de sa fonction Wide Color Gamut assurant une large gamme de plus d’un milliard de couleurs, la série TCL P73 utilise également la technologie de traitement de films Motion Clarity, qui garantit des images plus nettes, sans flou et assure une totale stabilité pour le sport et les scènes d’action rapides.

La dernière technologie HDR 10 rend l’écran 4K de la série P73 plus performant pour offrir plus de niveaux de luminosité, de saturation, de couleurs et de contrastes.

De plus, avec le HDR Multi Format, la série TCL P73 permet aux utilisateurs d’obtenir des images de qualité 4K HDR sur leur téléviseur, en prenant en charge les formats HDR10, HDR HLG, HDR10+ ou HDR Dolby Vision. Ce nouveau modèle s’adapte à n’importe quel format de contenu, que ce soit en Dolby Vision sur Netflix et Disney +, ou en HDR 10+ sur Amazon Prime Video, ce téléviseur TCL 4K HDR prendra toujours en charge le meilleur format pour optimiser l’expérience de visionnage.

Parce qu’un téléviseur réactif est tout aussi important qu’une excellente qualité d’image pour profiter d’une expérience de jeu optimisée, la série TCL P73 dispose de la fonctionnalité Game Master. Le HDMI 2.1 assure la compatibilité avec les dernières générations de consoles de jeux et active des fonctions telles que le ALLM (Auto Low Latency Mode) qui permet à la console de jeux vidéo ou à la carte graphique PC de basculer automatiquement le téléviseur en mode jeu, pour offrir un « input lag » super rapide inférieur à 15 ms1. C’est pourquoi cette série TCL P73 est le téléviseur officiel de Call of Duty®.

La série TCL P73 est également livrée avec Google TV, les téléspectateurs pourront profiter des nombreuses options de contenus agrégées sur les services de streaming. L’Assistant Google intégré offre un moyen intelligent et facile pour les utilisateurs d’interagir avec leur TV TCL.Enfin, ce nouveau modèle de téléviseur dispose également de Google Duo, rendant les appels vidéo avec la famille et les amis accessibles instantanément.

Le design minimaliste sans cadre de la série TCL P73 présente une fine bordure métallique pour assurer une utilisation optimale avec n’importe quel équipement de divertissement.

La série P73 sera disponible en Suisse à partir d’avril dans les tailles 43 », 50 », 55 », 65 », 75 » et 85 » à

partir de 429 CHF (PVC).