UNDISPUTED – Dominez le ring et revendiquez le titre de champion

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

UNDISPUTED, le premier titre de boxe publié depuis plus de dix ans fera ses débuts sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, en même temps que la version complète sur PC, le 11 octobre 2024.

Développé par Steel City Interactive (SCI) et édité par Deep Silver, Undisputed sera le premier titre de boxe publié depuis plus de dix ans et aura pour objectif d’être l’expérience la plus authentique qu’il soit. Il possédera notamment une liste sans précédent de plus de 70 boxeurs sous licence, dont Tyson Fury, Oleksandr Usyk, Canelo Alvarez, Katie Taylor et Roy Jones Jr.

UNDISPUTED sera disponible en deux éditions, une Standard et Deluxe WBC. De plus, les joueurs qui précommandent le jeu, recevront également un combattant bonus gratuit sous la forme de Roy Jones Jr. ’93, l’année où il a remporté le championnat IBF des poids moyens.

Une roadmap est déjà prévue avec un panel de DLC gratuits et payants, comprenant de nouveaux combattants, de nouveaux vêtements et de nouveaux sites. Cela permettra aux joueurs de rester mobilisés après la sortie du jeu.

Caractéristiques principales :

Les joueurs pourront créer leur propre boxeur, homme ou femme, le personnaliser, de de sa coiffure à son poids (qui déterminera votre catégorie) en passant par les vêtements et les styles de combat.

Un mode carrière approfondi permet aux joueurs de constituer leur équipe, de négocier des contrats, de s’entraîner et de tracer leur propre chemin pour devenir UNDISPUTED .

. Plus de 60 coups différents, des outils défensifs et des mécaniques de jeu de jambes révolutionnaires.

14 lieux de combat atmosphériques passant des gymnases locaux aux arènes gigantesques.

Dégâts dynamiques et déformation du visage.

Commentaires d’experts de Todd Grisham et Johnny Nelson.

Calendrier de DLC gratuits et payants comprenant des combattants, des lieux de combat et des vêtements.

Choisissez votre chemin vers la gloire. Fixez-vous vos propres objectifs et définissez le chemin qui vous mènera à la gloire. Remportez toutes les ceintures, y compris la WBO, la WBC et l’IBF. Vous pourrez ensuite profiter de votre retraite, avec sois le plus grand nombre de fans, sois la plus grande fortune. Les choix sont les vôtres, mais avez-vous ce qu’il faut pour régner sur le ring et devenir UNDISPUTED ?

La version complète comprendra une série d’améliorations par rapport à ce qui est actuellement disponible sur PC via un Early Access, qui est actuellement en vente avec une réduction de 20 % sur Steam et qui passera à son prix de vente conseillé complet le 30 mai.

En plus du contenu de l’édition standard, l’édition WBC de luxe comprend :

Le pack des combattants : Jaime Munguia, Regis Prograis, Jesse ‘Bam’ Rodriguez, Dmitry Bivol, Caleb Plant et Julio Cesar Chavez, ainsi que des tenues de ring alternatives pour chacun d’entre eux.

Le pack d’habillement : Tenue de ring alternative pour Claressa Shields, Canelo Alvarez, Oleksandr Usyk, Katie Taylor, Tyson Fury et Amir Khan.

Le pack Eras : Trois versions de jeunes combattants