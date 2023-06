Détails sur la mise à jour 6 de Star Wars Jedi: Survivor

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La nouvelle mise à jour pour Star Wars Jedi: Survivor sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X | S est désormais disponible. Cette mise à jour corrige un certain nombre de bugs et améliore la stabilité du jeu. L’intégralité du contenu de la mise à jour 6 est disponible ci-dessous :

Divers correctifs de plantage sur toutes les plateformes

Correctif pour les chasseurs de primes qui n’apparaissent pas

Résolution d’un problème où Caij devenait invisible

Résolution d’un problème occasionnel à cause duquel la rumeur « Trouvez le secret de la Gorge » ne pouvait pas être terminée

Améliorations apportées aux collisions

Maniement amélioré des blasters

Correctifs pour le mode Photo

L’énigme de vent sur Jedha a été corrigée

Mises à jour des données de l’holocarte

Le mannequin d’entraînement sur Jedha se promenant dans la zone a été immobilisé.

Divers correctifs de bugs et améliorations

L’équipe continue de travailler sur les problèmes connus pour de futures mises à jour sur toutes les plateformes afin d’améliorer l’expérience des joueurs dans Star Wars Jedi: Survivor. Le calendrier des prochaines mises à jour sera communiqué dès que celles-ci seront disponibles.