Jouez jusqu'à 100 à Everybody 1-2-Switch!, disponible le 30 juin sur Nintendo Switch

Transformez n’importe quel moment avec vos proches en véritable fête vidéoludique multijoueur avec Everybody 1-2-Switch!, un titre attendu sur Nintendo Switch le 30 juin. Cette sélection, qui offre un vaste choix de jeux multijoueur, propose de nombreuses façons de jouer avec vos amis. Vous y trouverez notamment des jeux pouvant accueillir jusqu’à 100 participants dans la même pièce en Mode téléphone.

Everybody 1-2-Switch! vous donne l’occasion d’ajouter une bonne dose de fête et d’interactions à vos rencontres entre proches, vacances, anniversaires, réunions de famille ou tout autre événement permettant de retrouver vos proches. Il vous suffira de prendre vos manettes Joy-Con ou des appareils connectés compatibles pour jouer à des jeux en équipe faciles à paramétrer avec l’aide de votre hôte, le cheval Horace. Vous pourrez profiter de toute l’intensité du jeu multijoueur dans des groupes de 2 à 8 personnes en Mode Joy-Con* ou avec jusqu’à 99 autres participants en mode Mode téléphone ** (oui, à 100 joueurs !).

Everybody 1-2-Switch! propose des titres et des modes de jeu très variés pour créer l’ambiance de fête qui vous correspond. Dans Everybody 1-2-Switch!, vous pouvez :

Prendre des photos colorées dans la réalité avec des appareils photo connectés pour les associer à une couleur tendance dans le jeu Photo couleur.

Travailler en équipe pour gonfler un ballon au maximum sans l’éclater dans le jeu Ballons à gonfler.

Mettre à l’épreuve votre esprit d’équipe dans une partie de Ice Cream Parlor, où vous devrez gérer les commandes de glaces de vos clients.

Utiliser votre intelligence (et votre vivacité) pour répondre rapidement au Quiz Show, un jeu dans lequel la victoire peut se décider en quelques millisecondes. Vous et vos amis pourrez même créer et jouer à des quiz personnalisés, alors laissez votre créativité s’exprimer !

Vous détendre avec un jeu festif classique, Bingo Party, mais avec une nouveauté de taille : il sera possible d’y jouer sur les appareils connectés.

Et bien plus !

La plupart des jeux proposent plusieurs variantes qui modifient les règles ou ajoutent de la difficulté, ce qui augmente encore les possibilités à explorer.