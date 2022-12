Rendez-vous aux Games Awards pour un aperçu du nouveau Star Wars Jedi: Survivor

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Electronic Arts et Lucasfilm Games ont annoncé que les fans du monde entier auront un premier aperçu du très attendu Star Wars Jedi: Survivor™ lors des Game Awards, la célébration de fin d’année de l’industrie du jeu, qui se déroulera dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 décembre.

Star Wars Jedi: Survivor™ se déroule cinq ans après les événements de Star Wars Jedi: Fallen Order™. Cal Kestis est parvenu à garder une longueur d’avance sur l’Empire, qui le traque sans relâche, et commence à ressentir le poids d’être l’un des derniers Jedi de la galaxie. Accompagné de son fidèle compagnon BD-1, Cal rencontrera et s’alliera à une multitude de personnages uniques lors de son aventure. Pour survivre, Cal devra évoluer en tant que Jedi, pour apprendre de nouvelles compétences et développer son lien avec la Force.

Retrouvez la bande-annonce de Star Wars Jedi: Survivor, diffusée pour la première fois lors de la Star Wars Celebration en mai 2022 ici.