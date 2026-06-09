Diablo Immortal prépare l’arrivée des démonistes

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Après leur présentation en avant-première exclusive lors de l’IGN Live ce week-end, les démonistes, dixième classe de Diablo Immortal, seront disponibles le 17 juin, parallèlement à la mise à jour majeure 5.0. Les démonistes sont une classe hybride alliant les pouvoirs des lanceurs de sorts à distance et ceux des dompteurs de démons; ils puisent leur puissance directement dans les profondeurs des Enfers et la soumettent à leur volonté.

Dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire de Diablo, les démonistes ont été présentés pour la première fois lors de l’évènement spécial consacré à Diablo en février. C’est désormais au tour de Diablo Immortal de dévoiler sa version particulièrement sadique de la classe, qui débarque sur Sanctuaire avec une nouvelle série de quêtes principales, la région tant attendue de Lut Gholein, ainsi que trois boss inédits du reliquaire infernal conçus pour mettre à l’épreuve les joueuses et joueurs les plus téméraires.

Cinématique de lancement des démonistes : la cinématique a été présentée ce week-end lors de la table ronde de l’IGN Live organisée à l’occasion du 30e anniversaire de Diablo, en présence de Nan Jiang (concepteur principal des classes – Diablo Immortal), et de Matthew Cederquist (producteur senior – Diablo II: Resurrected). Elle dévoile l’arrivée de la nouvelle classe sur Sanctuaire et le pacte infernal qui alimente son pouvoir.

la cinématique a été présentée ce week-end lors de la table ronde de l’IGN Live organisée à l’occasion du 30e anniversaire de Diablo, en présence de Nan Jiang (concepteur principal des classes – Diablo Immortal), et de Matthew Cederquist (producteur senior – Diablo II: Resurrected). Elle dévoile l’arrivée de la nouvelle classe sur Sanctuaire et le pacte infernal qui alimente son pouvoir. « Les Enfers m’obéissent ! » — Découvrez le démoniste : un invocateur hybride spécialisé dans les attaques à distance qui canalisent les pouvoirs des Enfers, invoquant des démons, recourant à la magie infernale et faisant preuve d’un talent diabolique qu’il cultive avec autant de joie que de rage. Prenez le contrôle du champ de bataille : invoquez, dirigez et sacrifiez des démons pour dominer chaque combat, en passant rapidement du rôle de lanceur de sorts à distance à celui de commandant de démons. Dévorez et évoluez : laissez se déchaîner le dévoreur d’âmes, le compagnon emblématique de la classe dès le premier niveau, qui engloutit les démons en plein combat pour absorber leur puissance et gagner en force en temps réel. Faites du chaos une arme : canalisez une magie infernale instable, alimentée par la rage, ce qui la rend imprévisible, destructrice et profondément gratifiante. Créez des configurations sans limites : combinez les invocations de démons, la magie infernale et la mécanique de dévoration du dévoreur d’âmes avec des gemmes légendaires et de l’équipement pour créer des configurations uniques.

un invocateur hybride spécialisé dans les attaques à distance qui canalisent les pouvoirs des Enfers, invoquant des démons, recourant à la magie infernale et faisant preuve d’un talent diabolique qu’il cultive avec autant de joie que de rage.

Pour en savoir plus sur la classe et la mise à jour 5.0, regardez la cinématique de lancement et la table ronde diffusées lors de l’IGN Live, et soyez au rendez-vous le 17 juin pour découvrir tous les détails de la mise à jour.