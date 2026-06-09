WWDC 2026 : Apple dévoile Siri AI, son nouvel assistant intelligent propulsé par Gemini

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Apple a profité de la WWDC 2026 pour dévoiler Siri AI, la nouvelle génération de son assistant vocal alimentée par Apple Intelligence et le modèle Gemini de Google. Plus conversationnel, plus intelligent et davantage intégré à l’écosystème Apple, Siri entre dans une nouvelle ère.

Après de longs mois d’attente et de nombreuses spéculations, Apple a finalement levé le voile sur la nouvelle génération de son assistant vocal lors de la WWDC 2026. Baptisée Siri AI, cette évolution majeure marque le début d’une transformation beaucoup plus profonde de l’écosystème logiciel de la firme de Cupertino. Plus qu’une simple mise à jour, cette refonte s’inscrit au cœur de la stratégie Apple Intelligence, présentée comme la pierre angulaire de l’avenir de l’intelligence artificielle chez Apple.

Sur scène, Craig Federighi n’a pas hésité à qualifier cette évolution de « véritable bond en avant ». Derrière cette révolution se cache notamment un partenariat stratégique avec Google, dont le modèle d’intelligence artificielle Gemini alimente une partie des capacités du nouvel assistant. Fidèle à sa philosophie, Apple affirme toutefois avoir profondément retravaillé l’ensemble afin de préserver ce qui constitue l’un de ses principaux arguments : la protection de la vie privée et la confidentialité des données personnelles.

Siri AI devient le centre névralgique d’Apple Intelligence

Avec cette nouvelle génération, Siri ne se contente plus d’être un simple assistant vocal capable de répondre à des commandes basiques. Désormais rebaptisé Siri AI, le service devient l’interface privilégiée entre l’utilisateur et l’ensemble des fonctionnalités d’Apple Intelligence.

L’assistant bénéficie désormais d’une application dédiée et adopte une approche beaucoup plus conversationnelle. Les échanges se veulent plus naturels, plus fluides et surtout plus contextuels. Lors de la démonstration officielle, Apple a notamment montré comment Siri AI pouvait organiser automatiquement une soirée de visionnage autour d’un match de football opposant le Brésil au Maroc. L’assistant a alors suggéré plusieurs spécialités culinaires représentatives des deux nations, généré les listes d’ingrédients correspondantes, puis partagé l’ensemble des propositions avec les invités en quelques secondes.

Cette capacité à orchestrer des tâches complexes illustre la nouvelle ambition d’Apple : faire de Siri un véritable agent intelligent capable d’agir plutôt que de simplement répondre.

Une intelligence visuelle capable d’analyser l’écran et les photos

L’une des nouveautés les plus marquantes concerne l’intégration d’une intelligence visuelle avancée. Siri AI est désormais capable d’interpréter le contenu affiché à l’écran, d’analyser des images ou encore d’extraire des informations pertinentes à partir de photographies.

L’utilisateur peut par exemple transmettre un cliché afin d’identifier un lieu précis, retrouver l’origine d’une photo ou obtenir des renseignements contextuels sur les éléments visibles dans l’image. Cette fonctionnalité repose sur des mécanismes similaires à ceux déjà proposés par Gemini sur Android ou encore par certains services de reconnaissance visuelle concurrentiels.

Au-delà des images, Siri AI peut également parcourir les contenus stockés sur l’appareil, analyser certaines applications installées ou interroger le Web afin de fournir des réponses plus complètes et mieux contextualisées.

Un assistant IA disponible sur l’ensemble de l’écosystème Apple

Afin de se différencier de ses concurrents, Apple mise également sur une intégration poussée au sein de son environnement logiciel.

Siri AI ne se limite plus à l’iPhone. L’assistant intelligent est désormais disponible sur Mac, Apple Watch, iPad et même sur l’Apple Vision Pro, où il apparaît sous la forme d’une sphère flottante interactive particulièrement spectaculaire.

L’application dédiée permet également d’accéder à l’historique complet des conversations, à la manière des principaux chatbots du marché. Apple introduit par ailleurs un niveau inédit de personnalisation : l’utilisateur peut modifier l’apparence visuelle de Siri ainsi que sa voix, afin de créer une expérience totalement unique.

Lors de son utilisation quotidienne, Siri AI adopte également une nouvelle interface inspirée du fonctionnement de Dynamic Island. Les interactions apparaissent sous forme de notifications dynamiques élégamment intégrées à l’environnement système, renforçant ainsi la sensation d’une intelligence artificielle omniprésente mais discrète.

Apple mise sur la confidentialité pour se distinguer de la concurrence

Face aux préoccupations croissantes concernant la protection des données personnelles, Apple insiste particulièrement sur l’aspect sécuritaire de sa nouvelle plateforme d’intelligence artificielle.

Selon la société californienne, aucune donnée utilisateur ne sera conservée durablement ni sur l’appareil ni dans le cloud. Les informations nécessaires au traitement des requêtes ne transiteraient par les serveurs distants que durant le temps strictement indispensable à leur exécution avant d’être supprimées.

Cette approche constitue l’un des principaux axes de différenciation d’Apple face à des acteurs comme OpenAI, Google ou Microsoft, dont les modèles reposent davantage sur le traitement massif de données dans le cloud.

Une arrivée progressive à travers le monde

Apple a confirmé que Siri AI sera déployée dans les prochains mois. Dans un premier temps, seule la langue anglaise sera prise en charge. D’autres langues viendront progressivement enrichir la plateforme au fil des futures mises à jour d’Apple Intelligence.

Avec cette annonce, Apple tente de combler son retard dans le domaine de l’intelligence artificielle générative face à Google Gemini, ChatGPT ou encore Microsoft Copilot. Si la firme de Cupertino présente cette évolution comme une véritable révolution technologique, elle s’inscrit surtout dans une volonté plus large : réinventer l’expérience utilisateur à travers une intelligence artificielle profondément intégrée à l’ensemble de son écosystème.

Une stratégie désormais familière chez Apple, qui préfère souvent privilégier la maturité de l’expérience plutôt que la course à la nouveauté.