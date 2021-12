Diablo IV: De nouveaux détails sur les systèmes de jeu et la conception des objets

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Blizzard Entertainment dévoile de nouveaux détails sur la conception de Diablo IV. Un nouvel article est dès à présent disponible sur le site officiel du jeu. Dans cet article, le directeur du jeu Joe Shely, le responsable de la conception des systèmes Joe Piepiora et le responsable des effets visuels Daniel Briggs évoquent plusieurs sujets, dont l’équipement légendaire, les compétences de classe, le système de progression des personnages en fin de partie, ainsi que les différents effets visuels qui apparaitront lorsque les joueurs tueront des monstres.

Diablo IV met l’accent sur la personnalisation du combat par le biais d’arbres de compétences et d’objets légendaires. Les affixes de rangs de compétences des objets sont de retour pour renforcer ou débloquer des compétences grâce à l’équipement obtenu. Les pouvoirs légendaires sont modifiés de manière à ne plus être liés à un type d’objet spécifique, ce qui signifie que les joueurs n’auront plus à chercher un objet spécifique pour obtenir un pouvoir en particulier. Ils pourront même détruire les objets légendaires pour extraire leurs pouvoirs et les transférer à une autre pièce d’équipement rare ou légendaire.

Diablo IV réintroduit par ailleurs le système de parangon, mais avec un changement majeur. Le tableau des parangons est débloqué pour chaque classe au niveau 50 et contient de nombreuses options et chemins dans lesquels investir des points. Les joueurs pourront également trouver des glyphes dans tout Sanctuaire, qui seront ensuite intégrés à leur tableau des parangons et leur apporteront encore plus de bonus.

Diablo est réputé pour ses effets graphiques et son ambiance. Avec autant de compétences à leur disposition, il est nécessaire que les joueurs soient satisfaits lorsqu’ils affrontent des monstres. Dans cet article, l’équipe artistique détaille la conception des effets visuels de combats.