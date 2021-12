KOF ’98 UM Final Edition accueille une mise à jour majeure

Partager Facebook

la mise à jour majeure qui améliore les fonctions en ligne de The King of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition est désormais disponible sur Steam.

Cette mise à jour répond aux demandes de nombreux joueurs pour une expérience en ligne plus fluide en implémentant le netcode rollback. Elle comprend également des lobbies en ligne qui peuvent accueillir jusqu’à neuf joueurs, ainsi qu’un mode spectateur pour permettre aux fans d’observer leurs amis combattre.

En complément, la mise à jour sur Steam inclut la bande-son originale* de The King Of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition. Elle compile 63 pistes du jeu original sur NeoGeo et celles ajoutées à Ultimate Match, et a été remasterisée par la SNK Sound Team.

*La bande-son est disponible dans deux formants : MP3 et FLAC.

Après KOF’ 98, souvent considéré par les fans comme le meilleur opus de la série, et KOF ’98 UM dix années plus tard, KOF ’98 a fait son retour sur la plateforme PC Steam dans une version finale et ultime avec The King Of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition.