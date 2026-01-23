Partager Facebook

Un groupe d’actrices est contacté par un célèbre réalisateur avec lequel chacune d’elles a déjà collaboré par le passé. Ce cinéaste les a réunies car, parmi toutes les interprètes avec lesquelles il a partagé un plateau de tournage au cours de sa carrière, ce sont elles dont il a le plus aimé le travail. Son projet : un film sur les femmes, bien que les détails restent encore mystérieux

Ode aux femmes, au théâtre et au cinéma à travers l’art du costume, ce film choral a remporté un succès fou en Italie avec plus de 2 millions d’entrées. Au son du chatoiement des étoffes, le récit, joliment suranné, explore les trajectoires de couturières entre conflits personnels, rivalité et solidarité féminine. L’ensemble prend vite des allures de sitcom et reste un peu confus. N’en reste pas moins une plongée intéressante dans le décor d’un grand atelier de costumes au cinéma.

Diamanti

Un film de Ferzan Ozpetek

Avec: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Anna Ferzetti, Paola Minaccioni, Lunetta Savino, Sara Bosi

Distributeur : Morandini Film Distribution

Durée : 135 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 21 janvier 2026