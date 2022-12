Disney dévoile une IA capable de rajeunir ou vieillir un acteur à volonté

Partager Facebook

Les chercheurs de chez Disney produisent souvent des innovations intéressantes. C’est une nouvelle fois le cas avec FRAN (face re-aging network) , une image de traitement d’image en mouvement capable de vieillir ou de rajeunir le visage d’un acteur à volonté.

Le logiciel est efficace, puisqu’il suffit d’à peine 5 secondes pour que la modification du visage s’opère, ce qui promet un gain de temps absolument gigantesque en post-production. L’IA fonctionne sur la base d’un réseau neuronal et s’alimente à la sourca à une énorme base de données remplies de photos de visages à tous les âges de la vie.

FRAN peut ainsi prédire et calculer quelle zone du visage vieillir ou rajeunir plus ou moins fortement, l’objectif étant de garder la cohérence du visage initial. Et inutile d’aligner précisément le visage, le traitement est ici effectué à la volée, quelle que soit la position de l’acteur ! La post production et les effets spéciaux étant parfois la partie de la réalisation d’un film la plus coûteuse, surtout lorsqu’il s’agit de films de super-héros, on peut facilement comprendre pourquoi Disney tient tant à développer ce type d’outil logiciel.