Disponible sur Xbox et Xbox Game Pass, Drop Duchy débarque sur PlayStation 5 et Nintendo Switch

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Drop Duchy: Complete Edition est disponible sur Xbox et Xbox Game Pass et sortira sur PlayStation 5 et Nintendo Switch le 21 avril 2026. Cette Complete Edition inclut l’ensemble des contenus additionnels sortis à ce jour (les DLC The Tribe et The North), pour une expérience stratégique et tactique complète sur console.

Dans un charmant monde médiéval inspiré par l’esthétique maquette, Drop Duchy mélange le deckbuilding, les mécaniques de puzzle et la progression roguelite dans une grande expérience stratégique cohérente. Construisez votre duché pièce par pièce en plaçant vos tuiles de terrain et vos bâtiments de la manière la plus logique et efficace possible, puis récoltez des ressources et assemblez vos armées pour terrasser l’adversaire, toujours plus nombreux et puissant. La personnalisation de votre deck, avec plus de 110 cartes uniques, permet d’affiner et de créer son propre style de jeu, tout en optimisant la croissance de son royaume. La rejouabilité est immense, avec des cartes à débloquer, des combos inédits et des synergies puissantes à découvrir à chaque run.

Mélange des genres original et unique, Drop Duchy offre une esthétique charmante et minimaliste qui ne vous laissera pas indifférent. Mais comptez surtout sur son gameplay tactique innovant et fun pour vous accrocher pendant de nombreuses heures.