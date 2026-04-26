Gemini révolutionne Google Meet avec la prise de notes automatique en réunion

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L’intelligence artificielle de Google capture et résume les échanges en temps réel, même hors visioconférence.

À l’occasion de son événement Cloud Next, Google a dévoilé une évolution majeure de ses outils collaboratifs. Au cœur de cette annonce, Gemini vient transformer Google Meet en véritable assistant de prise de notes automatisée, capable non seulement de transcrire les réunions en ligne, mais désormais aussi les échanges en présentiel.

Google Meet dopé à l’IA : vers une prise de notes intelligente

Jusqu’à présent, la fonctionnalité « Take Notes for Me » était exclusivement réservée aux visioconférences. Désormais, elle franchit une nouvelle étape en s’étendant aux réunions physiques. Une fois activée depuis un smartphone Android ou un ordinateur, Gemini est en mesure de capter les discussions ambiantes et de générer automatiquement un compte rendu structuré dans Google Docs.

Cette innovation marque une avancée significative dans l’univers des outils de productivité, en simplifiant considérablement la gestion des informations échangées lors de réunions professionnelles.

Une fonctionnalité encore réservée à certains utilisateurs

Si cette évolution suscite un fort intérêt, son accès reste pour l’instant limité. Google réserve cette fonctionnalité aux abonnés de certaines offres de Google Workspace, notamment Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard et Enterprise Plus.

De plus, étant encore en phase expérimentale (alpha), son activation peut nécessiter une intervention des administrateurs informatiques au sein des organisations.

Sur le plan linguistique, huit langues sont actuellement prises en charge, dont le français, l’anglais et l’allemand, avec toutefois une contrainte : une seule langue peut être utilisée par session. Les utilisateurs iOS et web devront patienter avant de bénéficier de cette fonctionnalité.

Google Workspace s’enrichit de nouvelles fonctionnalités IA

Au-delà de cette avancée majeure, Google a également présenté une série d’améliorations visant à renforcer son écosystème collaboratif :

création simplifiée de tableaux interactifs dans Sheets

automatisation des tâches via Workspace Studio

intégration renforcée des agents d’intelligence artificielle

amélioration de la compatibilité avec les fichiers Microsoft Office

outils avancés de gestion et de localisation des données

Ces nouveautés traduisent la volonté de Google de faire évoluer ses solutions vers des environnements toujours plus intelligents et intégrés.

L’intelligence artificielle au cœur des échanges professionnels

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Google franchit un cap dans l’intégration de l’IA au sein des outils de travail. En automatisant la transcription et la synthèse des réunions, l’entreprise répond à un besoin croissant de productivité et de structuration de l’information.

Si certaines interrogations subsistent, notamment en matière de confidentialité ou d’usage en entreprise, une chose est certaine : l’intelligence artificielle, portée ici par Gemini, s’impose progressivement comme un pilier incontournable des environnements collaboratifs modernes.