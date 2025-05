Il est temps de précommander Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard sur Nintendo Switch 2

Partager Facebook

​Vous pouvez dès maintenant précommander l’Édition Standard digitale et l’Édition Deluxe digitale. Pour les éditions physiques, renseignez-vous auprès de votre revendeur pour connaître leur disponibilité en précommande.

​Les joueurs possédant Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sur Nintendo Switch bénéficient d’une réduction spéciale sur l’édition digitale Nintendo Switch 2. Rendez-vous sur le Nintendo eShop pour obtenir plus d’informations

​Redécouvrez l’aventure magique avec Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sur Nintendo Switch 2, disponible dès le 5 juin 2025.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard arrive sur Nintendo Switch 2 avec des graphismes améliorés, un son retravaillé, des temps de chargement optimisés et une jouabilité repensée. Profitez également de la prise en charge des Joy-Con 2 comme souris, pour une immersion totale dans Poudlard, l’école de sorcellerie la plus célèbre du monde. La version Nintendo Switch 2 de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard a été codéveloppée par Avalanche Software et Krome Studios.

​Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est actuellement disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch. ​ ​ ​