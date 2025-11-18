Partager Facebook

Une fois n’est pas coutume, Marc Dugain nous livre un roman historique avec « Légitime violence ». Il nous emmène à la cour du roi Louis XIV au cœur de « l’affaire des poisons ». L’auteur emprunte ainsi librement à l’Histoire le personnage de la marquise de Brinvilliers qui envoya ad patres son père et ses deux frères en les empoisonnant sous l’influence de son amant le capitaine de Sainte-Croix. Décidée à s’affranchir du carcan social de son époque marqué par la domination masculine, les mariages arrangés et l’obsession des successions, cette aristocrate sulfureuse va choisir de mener une vie libre et dissolue tout développant une relation intense avec une comtesse protestante.

Sexe, manigances, violence, jeux de séduction,espionnage, fuite: autant d’ingrédients romanesques qui font de « Légitime violence » un roman palpitant. Ecrite de manière fluide dans le langage de l’époque, cette fresque regorge de dialogues enlevés. Marc Dugain reste fidèle aux thèmes qui lui sont chers comme les rapports de force et les dynamiques du pouvoir et excelle à les mettre en lumière.