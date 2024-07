Gagne pour le club dans EA SPORTS FC 25

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

EA SPORTS FC continue de développer la plus grande plateforme de football au monde, avec une multitude d’innovations, emmenées par Rush et FC IQ, afin d’offrir l’expérience la plus sociale et la plus authentique à ce jour. La bande-annonce d’EA SPORTS FC 25 a également été présentée pour la première fois, mettant en avant les prouesses footballistiques mondialement reconnues de Jude Bellingham, star présent sur la jaquette, grâce au Frostbite Engine du jeu.

« Avec EA SPORTS FC 25, nous renforçons notre vision d’un avenir footballistique centré sur les fans et redéfinissons ce qui est possible sur le terrain avec FC IQ, alimenté par l’IA et les données issues du monde réel pour moderniser les tactiques des joueurs et compléter la puissance d’HyperMotionV et de PlayStyles », a déclaré Nick Wlodyka, SVP et Group GM, EA SPORTS FC. « Nous offrons à nos fans des façons novatrices de jouer avec Rush, l’expérience la plus sociale et engageante que nous ayons jamais créée, et nous continuons à créer une représentation authentique du jeu universel avec l’introduction du football féminin dans le mode Carrière. »

​

​EA SPORTS FC 25 présente Rush, une toute nouvelle expérience en 5v5 qui exploite les mêmes contrôles et les mêmes mécaniques de jeu, fidèles au football en 11v11. Disponible dans les modes Football Ultimate Team™, Clubs et Kick-Off, Rush est spécialement conçu pour le multijoueur puisqu’il permet à des groupes de quatre de faire équipe et d’entrer sur le terrain ensemble, avec un gardien de but contrôlé par l’IA. En solo, à travers une expérience rythmée dans le mode Carrière de Manager, Rush vous permettra de prendre le contrôle de votre Centre de Formation tout au long de la saison grâce à de nouveaux tournois jouables en 5v5.

​

​FC IQ apporte une refonte des bases tactiques dans chaque match en 11v11 en offrant un meilleur contrôle stratégique, tandis qu’un nouveau modèle d’IA, alimenté par les données réelles de certains des plus grandes équipes de football, influence les tactiques des joueurs grâce à de tout nouveaux Rôles. Une refonte des tactiques d’équipe et des mouvements collectifs plus réalistes modernisent le positionnement aux deux extrémités du terrain, modifiant la façon de jouer de chaque équipe – sur le modèle de leur style de jeu réel – et offrant une plus grande diversité d’un match à l’autre.

​

​Dans le mode Carrière, les Points de Départ Réels placent les joueurs au cœur des plus grandes intrigues du monde réel, comme la reprise d’un club après des transferts de mi-saison ou des changements d’entraîneurs. De plus, cette année, le football féminin fera son entrée dans le mode Carrière pour la toute première fois, atteignant ainsi la parité avec le football masculin dans tous les modes de jeu et contribuant à l’engagement d’EA SPORTS FC en faveur du développement du football féminin.

​

​EA SPORTS FC 25 sera disponible à partir du 27 septembre 2024, avec un accès anticipé via l’Ultimate Edition à partir du 20 septembre 2024. Les précommandes sont dès à présent disponibles pour EA SPORTS FC 25, qui sera lancé sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

​

​Les fans qui précommanderont l’Ultimate Edition avant le 20 août recevront un certain nombre d’avantages pour leurs joueurs, notamment des éléments joueur historiques limités dans le temps** pour constituer leurs équipes Football Ultimate Team dans EA SPORTS FC 24 (vendu séparément) et EA SPORTS FC 25.

​

​Les membres EA Play bénéficient d’un accès anticipé de 10 heures à EA SPORTS FC 25 à partir du 20 septembre. Les membres obtiennent également des récompenses récurrentes, notamment des jetons mensuels Football Ultimate Team Draft et des récompenses saisonnières Club Rewards, économisent 10 % sur les Points FC, et bien plus encore.