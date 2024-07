EA SPORTS dévoile les détails sur le gameplay de FC 25

Partager Facebook

FC IQ

C’est le nouveau système tactique et positionnel central de EA SPORTS FC 25.

​FC IQ avec HyperMotionV et PlayStyles forment les piliers du gameplay.

​Il comporte trois éléments principaux :

​​ ​ ​ – Roles des joueurs

​​ ​ ​ – Tactiques de l’équipe

​​ ​ ​ – Tactiques intelligentes

RÔLES DES JOUEURS

Les rôles guident la façon dont chaque joueur se comporte et se déplace sans le ballon.

​Ils sont attribués à chaque footballeur grâce aux données Opta réelles.

​Ils déterminent la façon dont vos joueurs s’alignent avec et sans le ballon.

​Les modificateurs de rôle modifieront légèrement certaines caractéristiques.

​Il y aura 31 rôles, chacun comportant 1 à 3 focus, faisant ainsi 52 combinaisons.

​En fonction de la familiarité avec le rôle, il y aura des rôles de base, + ou ++.

TACTIQUES D’ÉQUIPE

FC IQ Team Tactics présente des systèmes utilisés par les meilleurs tacticiens du football et améliore le QI footballistique de chaque joueur.

​Les principaux éléments de la tactique sont :

​​ ​ ​ – Configuration tactique : formation, approche défensive et style de jeu de construction.

​​ ​ ​ – Préréglages tactiques, qui vous permettent de configurer rapidement des tactiques.

​​ ​ ​ – Vista pour votre équipe avec et sans ballon…

TACTIQUES INTELLIGENTES

Ils permettent aux décisions tactiques du jeu d’être plus accessibles.

​Les principaux composants sont :

​​ ​ ​ – Touches directionnelles : avec plusieurs tactiques pour échanger rapidement.

​​ ​ ​ – Suggestions tactiques pendant le match.

​​ ​ ​ – Nouveau menu de remplacement.

​​ ​ ​ – Tableau blanc animé et visuels AR.

GARDIENS DE BUT

Les gardiens de but disposeront de PlayStyles+, apportant plus de profondeur à leur rôle

​Ils disposeront de nouvelles animations, spécialement dédiées aux PlayStyles.

​Les mouvements manuels ont été limités. Vous ne pouvez avancer que de 1 ou 2 pas, avec une courte période de récupération après utilisation.

​Sa course a été modifiée pour aller chercher le ballon en mode Rush.

CHANGEMENTS OFFENSIFS

Des modifications ont été apportées aux laissez-passer pour les rendre plus authentiques.

​Nouveau système de précision qui permet de réaliser plus de types de passes.

​De même, la précision du tir a été améliorée, reflétant mieux l’habilité du footballeur qui frappe et la situation du tir.

​L’expérience du dribble a été perfectionnée et est désormais plus réaliste et enrichissante en les faisant.

​Nous aurons de nouvelles animations pour contrôler le ballon.

CHANGEMENTS DÉFENSIFS

La faute tactique est ajoutée. Elle permet d’interrompre une contre-attaque, même si elle sera punie d’un carton jaune.

​Amélioration de la logique des tacles glissés.

​Animation propre dans les jeux défensifs au coude à coude.

​Le positionnement défensif a été amélioré.

​Le système FC IQ déterminera si notre formation est défensive et l’établira comme telle dans notre tactique.

COUPS DE PIEDS ARRÊTÉS

Nous pouvons désormais sélectionner des joueurs dans 3 emplacements sur corner :

​​ ​ ​ – Premier poteau

​​ ​ ​ – Deuxième poteau

​​ ​ ​ – Joueur cible

​La vitesse de tir sur les coups francs directs a été augmentée.

​Nouvelles animations dans les pénaltys.

MODE SIMULATION

Destiné à ceux qui apprécient une approche plus stratégique et simulée.

​Comprend une IA CPU améliorée, ainsi que des effets de vent et curseurs.

​Le vent affecte certains aspects du jeu tels que la trajectoire du ballon, les cheveux des joueurs et la physique du maillot.

​Il sera disponible en modes hors ligne.