le célèbre roguelike Monster Train disponible sur PlayStation 5

Déjà disponible sur PC, Nintendo Switch et Xbox, cet immense succès critique et commercial vous met au défi de protéger le dernier bûcher des Enfers contre des hordes de forces célestes sur un champ de bataille stratégique dynamique en perpétuelle évolution.

Chaque partie offre un nouveau défi : aucun run ne ressemble au précédent, des cartes que vous avez en main à l’adversité qui vous fait face. Gérez vos troupes sur trois niveaux différents et optimisez les synergies de votre deck à la perfection pour terrasser la divine engeance qui cherche à éteindre votre précieux foyer.

Débloquez le potentiel ultime votre arsenal démoniaque avec :

Plus de 280 cartes pour personnaliser votre deck

pour personnaliser votre deck Six clans uniques , chacun offrant ses propres mécaniques de jeu et ses variantes de cartes et d’amélioration pour renforcer vos possibilités d’action Le Peuple ver, auparavant uniquement disponible avec le DLC The Last Divinity, est inclus sur PlayStation 5

, chacun offrant ses propres mécaniques de jeu et ses variantes de cartes et d’amélioration pour renforcer vos possibilités d’action 25 défis de rang d’Alliance, 25 défis experts et des tonnes de mutateurs pour mettre votre sens tactique à rude épreuve

Parcourez ces paysages désolés afin d’améliorer votre champion, fusionner des unités et débloquer de nouvelles cartes puissantes pour chaque clan. Toutes les décisions comptent à mesure que votre quête infernale touche à sa fin. Faites les bons choix et la dernière flamme des enfers brûlera peut-être encore un peu plus longtemps.

Les aficionados du multijoueur peuvent se frotter au reste du monde en mode Hell Rush, qui vous invite à dominer le chronomètre pour prouver votre valeur démoniaque.