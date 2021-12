Partager Facebook

A la fois roman historique et judiciaire, « Ernestine ou la justice » vient de paraître aux éditions Les Escales. L’ouvrage est écrit à quatre mains par Emmanuel Pierrat, avocat, écrivain et conservateur du musée du Barreau de Paris, et Joseph Vebret,

Le roman nous entraîne à Paris, au début des années 1910. On y suit le parcours d’Ernestine Gaudivot, une jeune avocate. Née dans une femme bourgeoise où les femmes sont sommées de rester à leur place, la jeune femme, encouragée par son amant, libraire et admirateur de Jean Jaurès, va entamer des études de droit et devenir l’une des premières femmes avocates.

En juin 1914, alors que la guerre menace, un inconnu, Raoul Villain assassine Jean Jaurès. Ernestine est alors chargée de la défense du criminel. Pourquoi cet homme de 29 ans a-t-il commis un tel crime ? Quelles sont les zones d’ombre de sa personnalité ? Et comment défendre un homme dont les valeurs sont à l’opposé des siennes ?

On y suit avec grand intérêt la constitution du dossier de la défense tout en suivant la marche vers la liberté d’Augustine dont la carrière démarre alors que la guerre fait rage. Une enquête palpitante doublée d’un beau portrait de femme qui cherche à s’émanciper à une époque où la paix et l’accès au savoir constituent autant d’espoirs que de combats. L’ouvrage, écrit dans un style fluide, est très agréable à lire !