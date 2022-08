EA SPORTS F1 22 accueille le Cross-Play

Partager Facebook

Avant l’inclusion définitive de cette fonctionnalité à la fin du mois d’août, les joueurs peuvent affronter leurs amis sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One et PC (Steam et Origin™) dans deux essais organisés du 5 au 7 et du 12 au 14 août dans les modes Social Race et Carrière Deux Joueurs.

« Le cross-play rassemble tous nos joueurs et leur permet de décider qui est le meilleur pilote toutes plateformes confondues », a déclaré Lee Mather, directeur créatif senior de F1® chez Codemasters. « Le cross-play nous permet également de créer de meilleures opportunités de matchmaking afin que les joueurs puissent affronter d’autres pilotes aux compétences similaires. »

Fonction très demandée par la communauté, l’ajout du cross-play améliorera le matchmaking et permettra aux joueurs de se réunir entre amis quelle que soit la plateforme. Il est également possible de désactiver le cross-play pour ceux qui souhaitent affronter uniquement des concurrents de la même famille d’appareils. Les créateurs de sessions peuvent inviter leurs amis sur d’autres plateformes via l’option « Inviter des amis » dans le lobby du jeu. Les joueurs peuvent consulter et accepter les demandes pendant la course en mettant le jeu en pause et en accédant à l’option « Invitations et demandes ».