Présentation des tapis de souris gaming Razer Strider Chroma et Razer Goliathus Chroma 3XL

Razer annonce ce jour deux nouveaux tapis de souris gaming ultra-large : le Razer Strider Chroma et le Razer Goliathus Chroma 3XL, les premier tapis de souris gaming au monde à la fois hybride et ultra-large qui intègre Razer Chroma RGB. Le Razer Goliathus Chroma 3XL est un tapis de souris gaming souple, aux dimensions ultra-large 3XL, qui embarque également Razer Chroma RGB.

Razer Strider Chroma : tous les autres seront tapis dans son ombre

Tapis de souris hybride, le Razer Strider Chroma allie la glisse d’une surface rigide avec la fluidité d’un tapis souple pour des mouvements rapides et précis. Proposant une surface de 900 mm x 370 mm et une épaisseur de 4 mm, ce tapis ultra-large offre un espace suffisant pour accueillir à la fois le clavier et la souris. La base antidérapante est renforcée par une surface inférieure adhérente rainurée, permettant au tapis de bien rester en place. Le Strider Chroma est également résistant à l’eau ainsi qu’aux déformations qu’elle peut causer afin d’assurer une plus grande durabilité. Même en cas éclaboussures accidentelles, la surface protégée restera plane pour un contrôle constant.

Le Razer Strider Chroma est le premier tapis de souris gaming hybride au monde avec un éclairage sur 19 zones personnalisables pour un setup vraiment unique. L’éclairage RGB est poussé à son paroxysme grâce à Razer Chroma™ RGB qui embarque une sélection de 16,8 millions de couleurs, d’innombrables effets lumineux et une capacité à réagir en symbiose avec plus de 200 jeux intégrants Chroma.

Razer Goliathus Chroma 3XL : et la lumière fut

Pour les joueurs qui veulent un tapis de souris encore plus grand, le Razer Goliathus Chroma 3XL ne mesure pas moins de 1200mm x 500mm avec une épaisseur de 3.5 mm. Véritable best-seller, la gamme de tapis de souris gaming souple est désormais disponible en ultra-large. Le Goliathus Chroma 3XL recouvre une plus grande surface du bureau, idéal pour ceux qui utilisent un DPI plus faible, ou qui aiment avoir une zone plus importante pour leurs mouvements.

Avec une surface en tissu micro-texturé, chaque déplacement de la souris fait preuve d’une précision ultime, permettant aux joueurs d’atteindre un équilibre parfait entre vitesse et contrôle. Optimisé pour tous les réglages de sensibilités et tous les capteurs, qu’ils soient laser ou optiques, le Razer Goliathus Chroma 3XL offre une réactivité et un suivi sans faille pour un contrôle absolu en jeu. Doté d’une base en caoutchouc antidérapante, le tapis reste en place, même pendant les parties les plus intenses.

Il intègre également Razer Chroma RGB, qui propose une sélection de 16,8 millions de couleurs, d’innombrables effets lumineux et des éclairages dynamiques qui se synchronisent avec les jeux. Avec le plus grand écosystème de périphériques gaming RGB au monde, les joueurs bénéficient ainsi d’une personnalisation complète et d’une immersion totale.