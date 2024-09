EA SPORTS fait vibrer la glace avec la bande originale de NHL 25

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

À moins de deux semaines du lancement, cinq jours si l’on inclut l’accès anticipé, EA SPORTS NHL 25 passe à la vitesse supérieure avec une bande-son en jeu mettant en vedette certains des plus grands noms du rock alternatif, notamment Alkaline Trio, Dead Poet Society, Yard Act et Green Day.

​

​Avec 42 titres d’artistes reconnus ou en devenir, la bande-son, fortement marquée par les guitares, motivera les joueurs à s’approprier la glace et à mener leur équipe à la victoire.

​

​Les joueurs peuvent dès à présent écouter la playlist palpitante de NHL 25 via Spotify ou leur service préféré.

​

​La bande-son complète comprend :

EA SPORTS NHL 25 sera disponible dans le monde entier le 4 octobre, sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Bénéficiez de sept jours d’accès anticipé à partir du 27 septembre en précommandant l’édition Deluxe.