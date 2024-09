New Eden dans EVE Galaxy Conquest : le 4X free-to-play sort le 29 octobre sur iOS et Android

Développé par le studio de CCP Games basé à Shanghai, EVE Galaxy Conquest transpose les célèbres conflits intenses qui animent la communauté d’EVE Online sur support mobile. Des forces malfaisantes ont déclenché un assaut sans précédent, submergeant les Empires pourtant bien établis. Pour combattre cette menace extrême, les chefs de l’Empire ont initié le Valhalla System, qui vise à réhabiliter les Commandants qui mèneront le combat pour reprendre le contrôle de New Eden. Choisissez votre Empire et formez une flotte de vaisseaux emblématiques d’EVE Online pour dominer la galaxie, seul ou en formant des alliances dans cette lutte saisonnière pour la suprématie de leur faction. Construisez une armada invincible, formez des corporations avec vos alliés et rivalisez avec l’adversité pour conquérir l’ensemble du cosmos !

Les préinscriptions sont ouvertes, avec des récompenses qui augmentent à mesure que les joueurs et les joueuses rejoignent la cause :