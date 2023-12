EA SPORTS FC 24 dévoile une collection inédite en collaboration avec Ninho

Partager Facebook

EA SPORTS FC annonce l’arrivée d’un ensemble d’accessoires dans le jeu, incluant un maillot aux couleurs de la marque JEFE, spécialement conçu par Ninho. Les éléments reprennent l’esthétique unique de l’artiste avec un maillot spécialement produit en quantité limitée aux couleurs de sa marque JEFE avec l’équipementier adidas, qui sera lancé très prochainement.

​Les joueurs de FC 24 peuvent désormais habiller leurs joueurs dans le jeu de maillots et accessoires issus de cette collection. Ceux-ci sont disponibles dans le mode de jeu ULTIMATE TEAM pour une durée de six semaines.

​ULTIMATE TEAM est le mode de jeu plébiscité par les fans qui apprécient la possibilité de pouvoir composer leur équipe de rêve et personnaliser leur stade ainsi que les éléments visuels de leur club.

​A cette occasion, une campagne d’affichage événementielle est visible à Paris, à la FNAC Montparnasse rue de Rennes durant le mois de décembre. Pour rappel, le partenariat entre Ninho et EA SPORTS FC a débuté en septembre dernier, avec l’inclusion de son titre “Eurostar” dans la bande-son officielle du jeu EA SPORTS FC 24.

​Par ailleurs, Ninho a récemment été honoré par la plateforme musicale Spotify en tant que 2e artiste le plus streamé en France en 2023.

​EA SPORTS FC 24 est développé par EA Vancouver et EA Roumanie et est disponible dès à présent sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One.