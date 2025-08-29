EA SPORTS FC 26 étend sa portée mondiale avec de nouveaux partenaires, championnats et stades dans le jeu

Partager Facebook

EA a annoncé une série de nouveaux partenariats exclusifs pluriannuels et d’intégrations en jeu pour EA SPORTS FC 26, offrant plus de 20,000 athlètes répartis dans plus de 750 clubs et équipes nationales, plus de 120 stades, et plus de 35 championnats soutenus par plus de 300 partenaires mondiaux du football. Couvrant à la fois le football masculin et féminin, les temps forts incluent un nouveau partenariat marketing avec la FA anglaise, avec une licence renouvelée pour les championnes en titre de l’EURO féminin UEFA 2025 et l’équipe nationale masculine, ainsi qu’un nouveau partenariat avec l’un des clubs les plus emblématiques au monde, le FC Bayern.

EA SPORTS FC 26 s’appuie sur l’authenticité et est façonné par les voix de la communauté, avec le retour de plusieurs stades emblématiques, dont le Stadio Diego Armando Maradona offrant aux Napolitains et aux fans du monde entier un ajout longtemps attendu. Trois autres favoris des fans rejoignent également la liste : l’Allianz Arena, domicile du FC Bayern, le Tüpraş Stadyumu, le stade du Beşiktaş.

​Le Stade de la Beaujoire, le stade emblématique du FC Nantes fait également son entrée dans FC 26.

Tu l’as demandé ?

Le stade de la Beaujoire est à toi dans #FC26 ​🟡​🟢​



​🗓️​ Disponible le 26 septembre.

👉​ Précommandez maintenant : https://t.co/mTYcn87ywQ



👋​ @BruceGrannec ⚡​ @FCNantes pic.twitter.com/kvVnjyhdT1 — EA SPORTS FC France (@easportsfcfr) August 28, 2025

D’autres renouvellements de partenariats avec des championnats et des clubs incluent l’Atlético de Madrid, l’Ajax, le PSV Eindhoven, Feyenoord, River Plate, Racing Club, la Scottish Premier League et la Pro League belge, entre autres.

Les nouveaux stades ajoutés dans FC 26 incluent le tout nouveau Hill Dickinson Stadium, le Holstein-Stadion, le Stade de la Beaujoire, le Mallorca Son Moix Stadium, la Red Bull Arena, le Wankdorf Stadium et le St. Jakob Park.