Transport Fever 3 dévoile ses aspects logistiques et industriels

Suite au succès retentissant de la toute première présentation de Transport Fever 3 lors de la gamescom 2025, Urban Games dévoile un nouvel aperçu vidéo consacré aux aspects logistiques et industriels du jeu.

Cette seconde vidéo passe en revue les mécaniques de fret et tout le système industriel du jeu, entièrement repensés pour s’intégrer au mieux à l’expérience globale. Avec Transport Fever 3, Urban Games vise à créer un formidable jeu de gestion fidèle aux précédents épisodes de la série.

À travers un siècle d’histoire des transports, Transport Fever 3 met le joueur au défi de bâtir un empire complexe, de l’ère des locomotives à vapeur à celle des hélicoptères et des avions de ligne modernes. Cette fois-ci, l’accent est mis sur la gestion et l’économie.

Le système industriel a été entièrement repensé pour offrir encore plus de possibilités. Les villes accumulent de nouveaux besoins au fil du temps, obligeant les chaînes de production à s’adapter. Au début, il suffit simplement de livrer des légumes en provenance d’une ferme, mais ces demandes évoluent ensuite vers des produits complexes comme des livres, qui nécessitent des papeteries et des imprimeries. Ce nouveau système industriel requière une planification stratégique solide afin de garantir la connexion des villes aux produits qu’elles demandent. Les entreprises florissantes se développent naturellement grâce à de nouvelles mécaniques de terrain, tandis que la prospection permet aux joueurs de découvrir de nouvelles sources de matières premières sur la carte.

Les industries évoluent avec le monde

Pour la toute première fois, les industries s’adaptent aux zones climatiques. Par exemple, il n’y a pas de pêcherie dans les déserts. Les joueurs peuvent découvrir quatre climats différents : tempéré, sec, tropical et subarctique, une nouveauté composée d’une toundra marécageuse. Le cycle jour-nuit, demandé depuis longtemps, enrichit également ce monde immersif.

Avec 32 types d’industries, soit le double de Transport Fever 2, et 37 types de marchandises, les joueurs doivent bâtir et optimiser de vastes chaînes d’approvisionnement. Les stations intégrées aux sites industriels facilitent la vie en début de partie, mais exigent une planification minutieuse à long terme. Les industries offshore, telles que les plateformes pétrolières, font désormais partie intégrante du jeu, ce qui rend les navires indispensables pour transporter les marchandises.

Plus que de simples chaînes de production

Transport Fever 3 introduit des boosters de production : des travailleurs et des marchandises spéciales, comme des engrais pour les fermes, peuvent être transportés pour augmenter la production. Bien que cela nécessite des infrastructures supplémentaires, cela permet d’améliorer considérablement la productivité.

Les usines fournissent désormais des indices visuels plus clairs sur leur capacité et sur les éventuels goulots d’étranglement, ce qui permet aux joueurs d’identifier les problèmes d’un simple coup d’œil. Des statistiques détaillées sont facilement accessibles pour approfondir l’analyse du problème.

Un contrôle total du réseau d’approvisionnement

Contrairement aux jeux précédents, les joueurs ont désormais un contrôle total sur chaque étape de la chaîne d’approvisionnement. Des cargaisons spécifiques peuvent être attribuées à chaque segment, les entrepôts permettent le stockage et le transbordement, et les véhicules et les stations peuvent être spécialisés pour traiter certaines marchandises, ce qui permet d’améliorer leur efficacité grâce à des investissements judicieux. Les délais de livraison sont également importants : les retards auront un impact négatif sur le développement de chaque ville. De plus amples informations seront bientôt disponibles à ce sujet.

Des missions réalistes et des contrats publics

Les contrats publics dynamiques encouragent les joueurs à réfléchir rapidement. Grâce à un nouveau système de carte thermique, les tâches et les subventions correspondent à l’organisation du réseau de transports du joueur. Concentrer les opérations dans une région attirera naturellement des opportunités dans cette région.

Un vaste choix de véhicules

Plus de 250 véhicules minutieusement recréés sont disponibles, et chacun dispose de forces et de faiblesses. Contrairement aux jeux précédents, le modèle le plus récent n’est pas toujours le meilleur. La capacité de chargement, la vitesse de chargement, le confort et les coûts d’entretien influencent la décision du joueur. Parfois, il est plus judicieux de conserver un véhicule plus ancien actuellement en service.

Au-delà du fret

Le transport de passagers reste essentiel. Chaque citoyen a un domicile, un lieu de travail et des loisirs, et demande un réseau de transports fiable. Les embouteillages, les goulots d’étranglement et les conditions fluctuantes poussent constamment les joueurs à optimiser leur système. En parallèle, la construction de villes et le nouveau système de progression ajoutent encore plus de profondeur au jeu. Plus de détails sur ces nouveautés seront dévoilés ultérieurement.

Transport Fever 3 constitue une avancée majeure pour la série : des mécaniques de jeu plus approfondies, une accessibilité renforcée et une prise en charge complète du contenu créé par la communauté grâce à des outils de modding robustes.