Unrailed 2: Back on Track fait le plein de modes et de contenu avec sa dernière mise à jour

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le jeu de construction ferroviaire fabuleusement chaotique Unrailed 2: Back on Track offre de nouvelles manières d’aborder son gameplay unique, qui consiste à s’occuper d’un train qui ne cesse de rouler, par le biais d’une nouvelle mise à jour de contenu.

Inutile d’acheter un billet pour découvrir l’ensemble des nouveautés promises par le studio Indoor Astronaut, qui invite tout le monde à bord d’Unrailed 2: Back on Track à l’occasion d’un week-end de jeu gratuit sur PC via Steam. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 1er septembre prochain, découvrez par vous-même pourquoi ce défi multijoueur loufoque s’est imposé comme un incontournable des soirées jeux vidéo entre copains.

Mode bac à sable : personnalisez tout à votre convenance, du nombre de joueurs et joueuses dans votre groupe (jusqu’à huit) aux perturbations que vous rencontrerez en passant par la longueur moyenne de votre session. Balade zen ou déroute infernale : il suffit de quelques réglages pour obtenir le style de voyage qui vous convient.

personnalisez tout à votre convenance, du nombre de joueurs et joueuses dans votre groupe (jusqu’à huit) aux perturbations que vous rencontrerez en passant par la longueur moyenne de votre session. Balade zen ou déroute infernale : il suffit de quelques réglages pour obtenir le style de voyage qui vous convient. Mode Classique : profitez d’un défi plus simple et direct en optant pour la construction de la route la plus longue possible, sans avoir à affronter les redoutables boss ou jongler avec les améliorations complexes.

profitez d’un défi plus simple et direct en optant pour la construction de la route la plus longue possible, sans avoir à affronter les redoutables boss ou jongler avec les améliorations complexes. Deux nouveaux personnages jouables : faites barrage à l’adversité avec Bernd le castor ou piquez-vous de prendre l’adorable cactus nommé Spike.

faites barrage à l’adversité avec Bernd le castor ou piquez-vous de prendre l’adorable cactus nommé Spike. Nouvelles cartouches, nouvelles capacités : profitez de la Griffe pour récupérer les outils à distance ou équipez la cartouche Insta-Hit pour avoir une chance de donner aux PNJ un aller simple pour l’enfer.

profitez de la Griffe pour récupérer les outils à distance ou équipez la cartouche Insta-Hit pour avoir une chance de donner aux PNJ un aller simple pour l’enfer. Des classiques musicaux revisités : sifflez en travaillant avec quatre musiques iconiques du premier Unrailed retravaillées qui vous rappelleront le bon vieux temps.

Unrailed 2: Back on Track est disponible en Accès Anticipé sur Steam