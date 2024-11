EA SPORTS NHL 25 dévoile une mise à jour majeure pour les fêtes de fin d’année

Partager Facebook

La mise à jour de la PWHL dans NHL 25 renforce l’engagement d’EA SPORTS à développer et à promouvoir le sport féminin dans ses jeux.

La Ligue de hockey féminin professionnel fait son entrée dans NHL 25 en décembre prochain

​Dès son lancement le 5 décembre dans NHL 25, la PWHL mettra en vedette les six équipes – la Boston Fleet, la Minnesota Frost, la Montréal Victoire, les New York Sirens, la Ottawa Charge et les Toronto Sceptres – dans les modes Play Now, Versus en ligne, Shootout et Saison. En outre, les uniformes de la PWHL seront disponibles dans World of Chel avec les joueuses, les logos et les uniformes disponibles dans Hockey Ultimate Team (HUT). Pour plonger les joueurs dans l’expérience authentique de la PWHL, la mise à jour inclura la Coupe Walter et des squelettes avancés grâce à l’intégration de la technologie SAPIEN.

​« Notre partenariat avec EA SPORTS ouvre de nouvelles portes pour élever le hockey féminin à tous les niveaux », a déclaré Amy Scheer, première vice-présidente des opérations commerciales de la PWHL. « Grâce à cette alliance, nous développerons des expériences en jeu et hors jeu qui renforceront le lien entre nos équipes, nos joueuses et nos fans, rapprochant ainsi la PWHL de la communauté mondiale du hockey. »

​« EA SPORTS est fier de soutenir la PWHL, qui a été le pionnier de la croissance du hockey féminin en Amérique du Nord », a déclaré Andrea Hopelain, GM et SVP, Publishing, EA SPORTS. « Nous avons hâte de travailler ensemble pour aider à faire connaître et à développer le hockey féminin auprès des fans nouveaux et existants du monde entier, en commençant par amener chaque équipe et chaque joueuse de la PWHL dans EA SPORTS NHL 25. »

​L’intégration de la NHL dans NHL 25 reflète l’engagement continu d’EA SPORTS à représenter de façon authentique et à développer les sports féminins dans ses jeux en capturant l’excitation des jours de match et en mettant en vedette l’émergence de la prochaine génération d’athlètes d’élite. Après avoir présenté le sport féminin dans NHL 22 grâce à l’entente avec la Fédération internationale de hockey sur glace, l’attaquante des Sceptres de Toronto, Sarah Nurse, a été choisie comme athlète de couverture l’année suivante pour célébrer l’inclusion des Sceptres dans Hockey Ultimate Team (HUT). L’ajout d’équipes et de joueuses de la PWHL vient compléter les récentes ligues féminines et les fonctionnalités introduites dans EA SPORTS FC™, UFC et PGA TOUR au cours des dernières années.

​Parallèlement à l’intégration de la PWHL dans le jeu, NHL 25 propose un large éventail de nouveaux contenus à venir pour les fêtes de fin d’année, offrant aux joueurs de nouvelles façons de découvrir le monde trépidant du hockey :

NHL Arcade

​La série d’événements NHL Arcade débutera le 15 novembre dans World of Chel, offrant aux joueurs une expérience unique et amusante de 3 contre 3 de style arcade avec le retour des Big Heads et des bonus qui peuvent être collectés sur la glace et utilisés contre les adversaires. Les bonus incluent Supershot, Freeze, Super Speed, Small et Big Goalies, et bien plus encore. ​

​NHL Arcade se joue dans la NHL Arcade Arena, une patinoire sur mesure sans vitre, ni règles, ni arrêts de jeu. NHL Arcade comprendra de nombreux événements tout au long de l’année afin de permettre aux joueurs de vivre une expérience inédite.

NHL 4 Nations Face-Off ​

​Le nouveau contenu de NHL 25 continuera d’être mis en ligne jusqu’en 2025 avec l’intégration de NHL 4 Nations Face-Off, un tournoi à la ronde mettant en vedette quatre équipes internationales regorgeant de superstars. ​

​Le contenu de NHL 4 Nations mettra en vedette des joueurs du Canada, de la Finlande, de la Suède et des États-Unis, et sera inclus dans Hockey Ultimate Team (HUT), Play Now, Versus en ligne, Shootout et un mode Tournoi sur mesure. Les uniformes des nations seront également disponibles dans World of Chel dans le cadre de la mise à jour majeure du tournoi.

Nouveau contenu et offres NHL 25 pour les fêtes de fin d’année

​Les joueurs qui joueront à NHL 25 entre le 15 novembre et le 2 janvier* recevront 6 NHL Arcade Vanity Items dans World of Chel et un 84 Road to Four Nations Player Choice Pack échangeable immédiatement. Grâce à ce pack, les joueurs pourront représenter leur nation en choisissant l’un des quatre items disponibles du pays qu’ils souhaitent représenter. De plus, les joueurs recevront un PWHL 83 OVR Team Building Choice pack, échangeable le 5 décembre, ainsi que l’intégration PWHL, qui contient un choix de une des 6 joueuses PWHL.

15 novembre – Arcade Series, Free Content Drops, échange du Road To 4 Nations Player Choice Pack dans le mode HUT.

5 décembre – Mise à jour dans le jeu de la PWHL et échange du pack de choix de la PWHL.

Nouvel an – NHL 4 Nations Face-Off

EA SPORTS NHL 25 est disponible dans le monde entier sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.