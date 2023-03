EA Sports poursuit son engagement auprès du football féminin

Partager Facebook

Jessica Berman, Commissioner de la NWSL, déclare : « L’intégration de la NWSL dans EA SPORTS FIFA 23 est un moment clé pour la ligue, les joueuses et les millions de fans de football à travers le monde tandis que nous continuons de faire avancer le football féminin. Les athlètes qui figurent au sein de la NWSL font partie des meilleures du monde et nous sommes excités d’avoir l’opportunité de montrer encore davantage leur talent à travers une expérience de jeu vidéo unique. Nous sommes impatients que les fans commencent à jouer et nous avons hâte de continuer à célébrer les joueuses et la ligue lors du lancement de notre 11e saison le 25 mars. »

​​

​A partir du 15 mars à travers toutes les plateformes, les 12 équipes de la NWSL seront disponibles dans les modes Coup d’Envoi, Tournois, Saisons / Co-op et Matches Amicaux. Feront également leur apparition dans EA SPORTS FIFA 23 quatre stades de la NWSL, ainsi que les maillots authentiques, les visages des joueuses, les trophées et les célébrations.

​​

​Andrea Hopelain, SVP of Brand d’EA SPORTS, déclare : « Nous sommes fiers qu’EA SPORTS continuent d’être un agent du changement pour le football féminin, et notre partenariat avec la NWSL et la NWSLPA est une nouvelle étape que nous franchissons en tant qu’organisation pour faire progresser le sport. Nous sommes engagés à soutenir le futur du football et a apporté une authenticité sans précédent à des millions de fans de football à travers le monde. »

​​

​De plus, EA SPORTS et la NWSLPA travailleront ensemble pour élever les joueuses sur et en dehors du terrain. Meghann Burke, Executive Director de la NWSLPA déclare que « les joueurs sont le point d’ancrage de chaque expérience de fan, et alimentent l’engouement collectif grâce à leur passion, leur dévouement et leur persévérance. Aujourd’hui est un jour historique à la fois pour les joueurs et les fans. C’est un moment spécial pour le football féminin et nous avons hâte de collaborer avec EA SPORTS pour soutenir le sport et créer de nouvelles opportunités pour que les fans à travers le monde puissent jouer avec ces joueuses au talent incroyable. »

​​

​La saison 2023 de NWSL débutera le samedi 25 mars et la première journée verra chacune des 12 équipes en action pour la 11e édition de la ligue. La saison régulière et la KG NWSL Challenge Cup 2023 sera diffusée sur les chaînes du réseau CBS Sports, dont The CBS Television Network, CBS Sports Network et Paramount+.

FIFA 23 est développé par EA Vancouver et EA Roumanie et est disponible dès à présent sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4, et Xbox One.