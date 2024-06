Kingdom Rush 5: Alliance – De nouveaux détails dévoilés

Partager Facebook

Ce nouvel épisode est l’aboutissement de plusieurs années de développement, avec des améliorations majeures apportées à la formule d’origine qui a fait le succès de la série, ainsi que de nouvelles fonctionnalités innovantes qui contenteront vétérans et néophytes.

Voici cinq bonnes raisons de vous préinscrire et de garder un œil sur Kingdom Rush 5 : Alliance.

1 – Des héros uniques aux styles variés

Dans Kingdom Rush 5: Alliance, les joueurs pourront choisir deux héros pour combattre simultanément. Avec 12 héros différents disponibles, ils pourront combiner leurs compétences uniques pour obtenir un avantage stratégique. Par exemple, en combinant les attaques puissantes mais lentes d’Onagro avec les capacités magiques de l’agile Nyru, les joueurs pourront contrer efficacement une grande variété d’ennemis. Qu’ils préfèrent les soldats courageux, les créatures des âges farouches ou les maîtres de la magie noire, cette suite proposera aux joueurs une liste de héros riche et variée pour une expérience passionnante !

2 – Des batailles épiques

Le jeu proposera un gameplay de tower defense revu et corrigé pour rendre les batailles plus palpitantes que jamais. Avec 15 tours dotées chacune de capacités uniques, les joueurs pourront explorer de nouvelles possibilités stratégiques. Ils pourront par exemple utiliser l’Arborean Emissary pour affaiblir les défenses ennemies en vue des puissantes attaques du Tricannon ou des prouesses en mêlée du Paladin Covenant, ou encore combiner la portée des nobles Royal Archers à la terrible Demon Pit. Le jeu offre une liberté totale en matière de déploiement des tours, ce qui rend la prise de décision et la planification cruciales pour l’emporter

3 – Un mode campagne pour tous·tes

Kingdom Rush 5: Alliance proposera un mode campagne conçu pour plaire aussi bien aux vétérans qu’aux néophytes. Chaque bataille a été conçue pour conserver le charme et le challenge qui ont fait le succès des titres précédents. Idéale pour les amateurs de stratégie, la campagne comprend 15 missions avec des champs de bataille, des ennemis redoutables et uniques, ainsi que deux modes supplémentaires offrant des défis et des succès additionnels. Adapté à tous·tes, le jeu proposera quatre niveaux de difficulté allant d’Occasionnel à Impossible.

4 – Une direction artistique de haut vol

La direction artistique de Kingdom Rush 5: Alliance reflète l’engagement d’Ironhide à s’améliorer continuellement. Les personnages et les scènes dessinés à la main rendront le jeu magnifique tandis que la narration se verra renforcée par des animations colorées qui donneront vie à l’histoire.

5 – Le nouveau chapitre de Kingdom Rush

Kingdom Rush 5: Alliance est le dernier épisode en date de la franchise et montre l’évolution d’Ironhide Game Studio depuis le début de la série en 2011. Le jeu proposera un gameplay riche, un style artistique unique, ainsi que de nombreux défis et des succès à débloquer. Avec ses héros charismatiques et ses parties passionnantes, ce titre promet d’être un tower defense particulièrement abouti et de respecter les standards de qualité que les fans et les critiques attendent de la série Kingdom Rush.

Kingdom Rush 5: Alliance sera disponible le 25 juillet. Il est d’ores et déjà possible de l’ajouter à sa liste de souhaits sur Steam ou de se préinscrire sur iOS et Android.