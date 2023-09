WO LONG : FALLEN DYNASTY annonce son second DLC

Partager Facebook

Suivez les combats de Sun Ce après la mort de son père, Sun Jiang, dans le nouveau chapitre de l’histoire, « Conquérant de Jiangdong ». Les joueurs traverseront Xiangyang et les collines de Shentingling tout en rencontrant de nouveaux monstres effrayants, les Soldats Crevettes, ainsi que certains des chefs de guerre les plus féroces de la Chine ancienne, dont Gan Ning et Taishi Ci. Le pack DLC propose également une nouvelle arme, l’épée longue, une nouvelle bête divine, un nouveau contenu de fin de jeu intitulé » Le voyage de mille lieues « , et bien plus encore.

En plus du DLC payant, une mise à jour gratuite est disponible dès aujourd’hui et inclut des armes collaboratives avec Lies of P, le nouveau RPG d’action palpitant de Neowiz Games.

Wo Long : Fallen Dynasty, est un RPG d’action dark fantasy disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4 et PC via Windows et Steam.