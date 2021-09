EA SPORTS X LA LEGA SERIE A

Partager Facebook

Electronic Arts et La Lega Serie A annoncent un nouveau partenariat exclusif pour faire profiter à tous d’une expérience authentique du football italien.

EA SPORTS™ devient partenaire officiel de la Lega Serie A – La SuperCoupe d’Italie sera renommée l’EA SPORTS Supercup à partir de la saison 2022/23 – EA SPORTS devient le théâtre de la compétition eSerie A TIM

Débutant en exclusivité sur EA SPORTS FIFA 22, le nouvel accord inclut 14 licences exclusives d’équipes, afin d’apporter au jeu davantage de caractéristiques uniques du football italien et chacun de ces clubs à l’histoire chargée. Cet accord inclut également les droits exclusifs des activations de la Serie A, dont l’intégration authentique de la Serie A dans l’équipe FUT de la Semaine, l’Équipe de la Saison FUT Serie A et la toute nouvelle récompense EA SPORTS Joueur du Mois.

David Jackson, VP of Brand d’EA SPORTS FIFA, commente :“C’est le début d’un nouveau partenariat excitant avec la Lega Serie A qui permet à EA SPORTS de continuer à faire grandir l’amour du football dans le monde entier. Cette collaboration avec la Lega Serie A renforce notre engagement auprès du football italien. Nous sommes ambitieux vis-à-vis du marché italien maintenant et pour l’avenir, et nous comptons y accroître notre présence dans le but de proposer une expérience de jeu de football sans précédent et la plus authentique possible.”

EA SPORTS a également été nommé sponsor naming et partenaire de la Supercoupe d’Italie qui sera renommée EA SPORTS Supercup à partir de la saison 2022-23. Les fans pourront s’attendre à voir du contenu EA SPORTS déployé durant la saison pendant la Coupe d’Italie, la Supercoupe d’Italie et les rencontres du championnat de Serie A, ainsi que sur les plateformes digitales. Ce partenariat va aussi offrir l’expérience de jeu ultime de la Lega Serie A avec la compétition eSerie A TIM qui sera jouée exclusivement sur EA SPORTS FIFA.

Luigi De Siervo, CEO de la Lega Serie A, ajoute: “L’association de la La Lega Serie A et EA SPORTS est une opportunité unique pour apporter une visibilité accrue pour nos clubs et nos clubs pour les années à venir. Comme nous l’avons déjà démontré avec la eSerie A TIM, EA SPORTS est le partenaire parfait pour nous: nous partageons les mêmes objectifs et le même engagement pour faire avancer le sport du football dans le monde entier.”

La franchise FIFA est produite par EA SPORTS depuis plus de 20 ans et est la plus importante franchise de jeu vidéo de sport dans le monde. FIFA propose une authenticité sans égal, permettant aux joueurs de prendre la tête des plus grandes ligues, clubs et joueurs du monde du football, le tout associé à un gameplay innovant et réaliste.

En juillet, Electronic Arts a annoncé EA SPORTS FIFA 22, disponible dans le monde entier à partir du 1er octobre et mettant à l’honneur la technologie HyperMotion qui améliore chaque moment passé sur le terrain. Avec plus de 17 000 joueurs répartis dans plus de 700 équipes, plus de 90 stades et plus de 30 championnats, FIFA 22 est le seul endroit qui donnera accès à des compétitions iconiques, telles que l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, la Premier League, la Bundesliga, LaLiga Santander, la CONMEBOL Libertadores et la CONMEBOL Sudamericana.