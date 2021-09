Nouvelle barre de son HT-A5000 de Sony : L’immersion franchit une nouvelle dimension avec un son 5.1.2 Dolby Atmos / DTS:X

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Sony élargit aujourd’hui sa gamme de barres de son avec son modèle HT-A5000. Cette barre de son Dolby Atmos® 5.1.2 canaux offre le frisson du cinéma à la maison grâce au savoir-faire audio de Sony, notamment au moyen des dernières technologies Vertical Surround Engine et S-Force PRO Front Surround.



Un excellent son Surround à portée de main



La HT-A5000 est dotée du Vertical Surround Engine, une technologie de son Surround avancée de Sony, qui permet de vivre l’émotion du grand écran à la maison, grâce à la prise en charge de formats audio tels que Dolby Atmos® et DTS:X®. Les haut-parleurs frontaux et verticaux, combinés au traitement du signal unique de Sony, donnent de la verticalité au champ audio, ce qui permet à la barre de son HT-A5000 d’étaler les sons dans un espace vertical. L’utilisateur perçoit les sons au-dessus de sa tête sans installer la moindre enceinte au plafond : le son multidimensionnel est ultraréaliste pour des soirées cinéma en famille encore plus amusantes.



La HT-A5000 est également dotée de la technologie S-Force PRO Front Surround pour créer un champ sonore horizontal encore plus large. Elle utilise les haut-parleurs frontaux X-Balanced et une technologie Sony unique de traitement du champ sonore numérique pour reproduire virtuellement une scène large et immersive à l’horizontale. Un son de haute qualité



Les puissants haut-parleurs de la HT-A5000 fonctionnent de concert pour offrir un son clair et dynamique. La HT-A5000 est livrée avec un caisson de basse intégré pour des basses profondes et deux haut-parleurs verticaux qui réfléchissent le son au plafond pour un son immersif venant du haut.



La barre de son comprend également deux tweeters à faisceau latéral qui font rebondir les ondes sonores sur les parois afin d’étendre l’espace Surround et offrir une expérience immersive qui dépasse la taille du téléviseur.



Les deux haut-parleurs verticaux, le caisson de basse intégré et le haut-parleur avant profitent de l’architecture unique X-Balanced Speaker Unit de Sony. Leur forme rectangulaire unique maximise la zone du diaphragme du haut-parleur et augmente la pression acoustique pour des basses plus percutantes et une plus grande clarté vocale.



La HT-A5000 est également dotée de la technologie DSEE ExtremeTM, qui utilise l’Edge-AI pour convertir de manière ascendante les fichiers numériques compressés en temps réel afin de restaurer la partie haute du spectre sonore perdue lors de la compression et offrir une écoute plus riche et plus complète.

La musique fidèle aux intentions de l’artiste



La HT-A5000 saura aussi satisfaire les mélomanes avertis. La musique sera reproduite fidèlement selon les intentions des artistes avec l’Audio Hi-Res. Vous pouvez profiter de 360[2] Reality Audio sur Amazon Music HD, Deezer, nugs.net et TIDAL[3].



L’utilisateur pourra ainsi vivre une expérience musicale pleinement immersive, et aussi réelle que s’il assistait à un concert en direct ou à un enregistrement en studio aux côtes de l’artiste.



Il est également possible d’écouter de la musique sur la HT-A5000 puisqu’elle est compatible avec SpotifyConnectTM, Chromecast built-in™, Apple Airplay 2, Bluetooth® et Wi-Fi. Pour diffuser sa musique préférée, il suffit d’appuyer simplement sur son téléphone et toute la famille pourra alors profiter de l’expérience d’écoute haut de gamme de la HT-A5000.

Des divertissements encore plus réalistes

La HT-A5000 créée des scènes vivantes et réalistes, pleines de couleurs et de profondeur. Toute la qualité de l’image originale est préservée lors de votre visionnage sur la HT-A5000, ce qui vous permet d’être complètement immergé dans les films. Les jeux et les films sont beaucoup plus palpitants et réalistes car la HT-A5000 prend en charge tous les derniers formats tels que : 8K HDR, 4K 120 et Dolby Vision®.

Les films et les jeux vidéo semblent si réels avec la nouvelle HT-A5000. La qualité originelle de l’image est entièrement préservée lors de la lecture via la barre de son afin que l’immersion soit complète dans les films. La vision du jeu se transforme avec la HT-A5000 qui permet un gameplay plus fluide et plus réactif. Les jeux sont beaucoup plus excitants et réalistes avec la HT-A5000 grâce à l’entrée HDMI 4K 120 qui réduit le décalage et améliore le temps de réponse pour les jeux en temps réel. En outre, l’utilisateur profite de ses divertissements préférés en 8K HDR et 4K 120 sans compter que la barre de son est également compatible avec le format Dolby Vision.

Des basses extra-profondes avec des caissons et enceintes arrière optionnels

Complété d’un caisson de basse disponible en option, le système gèrera encore mieux les basses fréquences pour reproduire un son plus puissant et plus percutant. Trois modèles permettent d’amplifier les basses, de clarifier les voix et de gagner en fidélité. Le caisson de basse optionnel SA‑SW5 offre 300 W de basses riches et profondes avec son diaphragme de 180 mm avec radiateur passif. Le modèle SA-SW3 génère 200 W de son à partir d’un caisson de grave bass reflex compact doté d’un diaphragme de 160 mm. Les enceintes arrières SA-RS3S (vendues en option) délivrent 100 W de son Surround pour une scène arrière plus large et peuvent également être fixées aux murs.

La barre de son parfaite pour la gamme TV Sony



Associée à des téléviseurs BRAVIAcompatibles[4], la HT-A5000 fait figure de complément parfait : elle offre une expérience audiovisuelle immersive avec la meilleure qualité d’image et de son jamais créée par Sony. Avec la technologie Acoustic Center Sync utilisant le câble fourni avec la HT-A5000, le téléviseur devient l’enceinte centrale. L’action et le son sont alors calés avec précision pour que le visionnage devienne beaucoup plus immersif. Les dialogues sortiront littéralement de l’endroit où se trouve le personnage dans la scène.



L’harmonie est parfaite lorsqu’elle est connectée à la nouvelle gamme de téléviseurs BRAVIA™. Avec une interface utilisateur intégrée, les paramètres de la barre de son apparaissent automatiquement dans le menu[5] Quick Setting BRAVIA.

Design haut de gamme, facile à utiliser et parfaite pour la maison

La HT-A5000 propose un design monolithique omnidirectionnel et minimaliste. Avec ses bords arrondis élégants, elle se connecte sans fil au téléviseur pour devenir l’élément clé de votre salon. La configuration est d’une simplicité extrême grâce aux ports HDMI eARC, Optical-in et USB. La HT‑A5000 fonctionne également avec les assistants vocaux tels que Google Assistant[6] et Amazon Alexa[7]. Si en plus la barre de son est ajoutée au groupe d’enceintes à l’aide de l’application Google Home, il suffira de parler à l’appareil Google Assistant pour écouter de la musique, modifier le volume ou profiter de nombreuses autres fonctions.Le prix de la HT-A5000 sera d’environ CHF 999 et elle sera disponible à partir de janvier 2022.