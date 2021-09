La nouvelle génération de pilotes est à l’honneur pour le lancement de Quadrant 3: Gateway dans EVE Online !

Partager Facebook

Quadrant 3: Gateway inaugure le premier volet de la nouvelle expérience utilisateur pour les Capsuliers débutants, ainsi que le nouveau système d’entraînement. CCP Games annonce également la sortie d’EVE Online sur l’Epic Games Store le 23 septembre prochain : son jeu phare s’ouvre à davantage de joueurs !

Gateway se concentre sur une série d’activités à thème vouées à accueillir les nouveaux comme les anciens joueurs d’EVE Online. CCP a réalisé une nouvelle bande-annonce pour fêter la sortie de Quadrant :

Les nouveaux joueurs désireux de se plonger dans l’expérience abyssale et enivrante d’EVE Online pour la première fois sont désormais accueillis par un récit riche et émouvant, qui introduit un panel de personnages voués à leur apprendre les bases du jeu et de ses contrôles. Comment piloter un vaisseau, survivre à une rixe galactique, gagner de l’argent et bien plus encore. Après avoir bouclé ce programme d’entraînement complet, les joueurs disposent de bases solides pour voler de leurs propres ailes au milieu des étoiles.

« C’est le meilleur moment, en 18 ans d’histoire, pour rejoindre New Eden et l’univers incroyable d’EVE. » déclare Bergur Finnbogason, Creative Director d’EVE Online. « Le cœur d’EVE Online a toujours été ses joueurs. Avec Quadrant 3, nous ouvrons une nouvelle passerelle pour les nouveaux Capsuliers, en commençant par cette entrée en matière entièrement repensée. Je suis impatient de voir comment les futurs pilotes vont façonner le monde d’EVE dans les années à venir ! »