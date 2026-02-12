Blizzard officialise la deuxième classe de Lord Of Hatred

À l’occasion de la diffusion consacrée au 30e anniversaire de Diablo, Blizzard Entertainment a présenté les principales mises à jour et fonctionnalités prévues pour cette année à travers la franchise. De grandes nouveautés ont été annoncées pour Diablo IV, Diablo Immortal, ainsi que la sortie surprise de Reign of the Warlock, une nouvelle mise à jour majeure pour Diablo II: Resurrected, qui accueille une toute nouvelle classe jouable pour la première fois depuis 25 ans.
Les démonistes, de sombres lanceurs de sorts capables de retourner la colère des Enfers contre eux-mêmes, arrivent sur l’ensemble de la franchise, dans Diablo IV, Diablo Immortal, et Diablo II: Resurrected. Chaque incarnation reflète une époque différente de Sanctuaire, illustrant l’évolution du démoniste depuis ses débuts jusqu’à une manifestation plus dangereuse et torturée, à l’apogée de la saga Age of Hatred de Diablo IV.
La diffusion marque le coup d’envoi d’une année décisive pour la franchise, avec des mises à jour majeures et des sorties importantes prévues d’ici la BlizzCon 2026, en septembre.
Diablo II: Resurrected – Reign of the Warlock (disponible)
- Présentation des démonistes : une classe qui puise son pouvoir dans les flammes des Enfers et qui invoque, soumet et transforme des démons pour dominer le champ de bataille.
- Nouveau défi de haut niveau : des consommables à gagner permettent de transformer des actes en zones de terreur afin d’augmenter la difficulté, mais aussi les récompenses. L’élimination des boss des zones de terreur en mode de difficulté Enfer permet de découvrir l’une des cinq statues mystiques, qui peuvent être combinées pour débloquer de nouveaux combats de boss redoutables, les Anciens colossaux.
- Améliorations de confort de jeu : Reign of the Warlock est enrichi de fonctionnalités telles que des filtres de butin, des onglets d’inventaire avancés et un tout nouveau système de chronique permettant de suivre son parcours de chasse au trésor et de débloquer de nouvelles récompenses une fois les objectifs remplis.
Diablo Immortal – Andarielle se soulève
- Feuille de route 2026 : le prochain chapitre de Diablo Immortal marque le retour de la légendaire demoiselle d’Angoisse, Andarielle, ainsi que l’arrivée de la nouvelle classe démoniste et d’une série de mises à jour pour la campagne tout au long de l’année, avec de nouvelles zones, des évènements, des collaborations et des améliorations du jeu.
- Nouvelle classe démoniste : dès l’été 2026, Diablo Immortal accueillera ces sombres lanceurs de sorts versés dans la magie interdite des Vizjereis et ayant atteint une maîtrise dévastatrice des démons, y compris l’abominable dévoreur d’âmes.
- Lut Gholein est de retour : divisée en deux quartiers, le quartier commun, chaotique et le quartier supérieur, à la fois sinistre et élégant, la cité de Lut Gholein de Diablo II porte les stigmates de sa profanation tragique et démoniaque.
Diablo IV: Lord of Hatred (disponible à partir du 28 avril)
- La prochaine extension de Diablo IV invite les joueuses et joueurs à retourner sur Sanctuaire afin de faire face à l’influence grandissante de Méphisto, mêlant un affrontement épique contre le seigneur de la Haine à d’importantes évolutions de gameplay.
- Deux nouvelles classes – démonistes et paladins : la puissance brute des démonistes est en parfait contraste avec la lumière divine des paladins. Ces deux classes héroïques peuvent sembler aux antipodes, mais elles devront toutes deux affronter Méphisto. Diablo IV offre une vision inédite des démonistes, avec leurs chaînes métalliques, leurs flammes et leur puissance destructrice capable de retourner la colère des Enfers contre eux-mêmes.
- De plus amples informations sur les démonistes dans Diablo IV: Lord of Hatred seront révélées lors d’une mise à jour des développeurs le 5 mars à 20 h (heure de Paris) sur les chaînes YouTube et Twitch de Diablo.
- De plus amples informations sur les démonistes dans Diablo IV: Lord of Hatred seront révélées lors d’une mise à jour des développeurs le 5 mars à 20 h (heure de Paris) sur les chaînes YouTube et Twitch de Diablo.
- Évolution des systèmes de haut niveau : de nouveaux systèmes offrent aux joueuses et joueurs un meilleur contrôle sur leur progression et le niveau de défi. Les plans de guerre leur permettent de créer des parcours sur mesure pour façonner leurs activités une fois le niveau maximum atteint, tandis que les rares affrontements de haine résonnante poussent les configurations dans leurs retranchements à travers des vagues successives d’adversaires toujours plus redoutables.
- Nouvelle région de Skovos : la confrontation finale avec Méphisto aura lieu dans l’ancienne région de Skovos. Les joueuses et joueurs découvriront de nouveaux personnages, quêtes et monstres en parcourant des paysages ancestraux inspirés de la Méditerranée, là où l’humanité a vu le jour.