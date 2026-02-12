Blizzard officialise la deuxième classe de Lord Of Hatred

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

À l’occasion de la diffusion consacrée au 30e anniversaire de Diablo, Blizzard Entertainment a présenté les principales mises à jour et fonctionnalités prévues pour cette année à travers la franchise. De grandes nouveautés ont été annoncées pour Diablo IV, Diablo Immortal, ainsi que la sortie surprise de Reign of the Warlock, une nouvelle mise à jour majeure pour Diablo II: Resurrected, qui accueille une toute nouvelle classe jouable pour la première fois depuis 25 ans.

Les démonistes, de sombres lanceurs de sorts capables de retourner la colère des Enfers contre eux-mêmes, arrivent sur l’ensemble de la franchise, dans Diablo IV, Diablo Immortal, et Diablo II: Resurrected. Chaque incarnation reflète une époque différente de Sanctuaire, illustrant l’évolution du démoniste depuis ses débuts jusqu’à une manifestation plus dangereuse et torturée, à l’apogée de la saga Age of Hatred de Diablo IV.

La diffusion marque le coup d’envoi d’une année décisive pour la franchise, avec des mises à jour majeures et des sorties importantes prévues d’ici la BlizzCon 2026, en septembre.

Diablo II: Resurrected – Reign of the Warlock (disponible)

Présentation des démonistes : une classe qui puise son pouvoir dans les flammes des Enfers et qui invoque, soumet et transforme des démons pour dominer le champ de bataille.



une classe qui puise son pouvoir dans les flammes des Enfers et qui invoque, soumet et transforme des démons pour dominer le champ de bataille. Nouveau défi de haut niveau : des consommables à gagner permettent de transformer des actes en zones de terreur afin d’augmenter la difficulté, mais aussi les récompenses. L’élimination des boss des zones de terreur en mode de difficulté Enfer permet de découvrir l’une des cinq statues mystiques, qui peuvent être combinées pour débloquer de nouveaux combats de boss redoutables, les Anciens colossaux.



des consommables à gagner permettent de transformer des actes en zones de terreur afin d’augmenter la difficulté, mais aussi les récompenses. L’élimination des boss des zones de terreur en mode de difficulté Enfer permet de découvrir l’une des cinq statues mystiques, qui peuvent être combinées pour débloquer de nouveaux combats de boss redoutables, les Anciens colossaux. Améliorations de confort de jeu : Reign of the Warlock est enrichi de fonctionnalités telles que des filtres de butin, des onglets d’inventaire avancés et un tout nouveau système de chronique permettant de suivre son parcours de chasse au trésor et de débloquer de nouvelles récompenses une fois les objectifs remplis.

Diablo Immortal – Andarielle se soulève

Feuille de route 2026 : le prochain chapitre de Diablo Immortal marque le retour de la légendaire demoiselle d’Angoisse, Andarielle, ainsi que l’arrivée de la nouvelle classe démoniste et d’une série de mises à jour pour la campagne tout au long de l’année, avec de nouvelles zones, des évènements, des collaborations et des améliorations du jeu.



le prochain chapitre de Diablo Immortal marque le retour de la légendaire demoiselle d’Angoisse, Andarielle, ainsi que l’arrivée de la nouvelle classe démoniste et d’une série de mises à jour pour la campagne tout au long de l’année, avec de nouvelles zones, des évènements, des collaborations et des améliorations du jeu. Nouvelle classe démoniste : dès l’été 2026, Diablo Immortal accueillera ces sombres lanceurs de sorts versés dans la magie interdite des Vizjereis et ayant atteint une maîtrise dévastatrice des démons, y compris l’abominable dévoreur d’âmes.



dès l’été 2026, Diablo Immortal accueillera ces sombres lanceurs de sorts versés dans la magie interdite des Vizjereis et ayant atteint une maîtrise dévastatrice des démons, y compris l’abominable dévoreur d’âmes. Lut Gholein est de retour : divisée en deux quartiers, le quartier commun, chaotique et le quartier supérieur, à la fois sinistre et élégant, la cité de Lut Gholein de Diablo II porte les stigmates de sa profanation tragique et démoniaque.

Diablo IV: Lord of Hatred (disponible à partir du 28 avril)