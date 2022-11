eFootball : KONAMI annonce un nouveau tournoi esport italien

Partager Facebook

La « Coppa eFootball Italia » est un nouveau projet esport pour KONAMI et le secteur de la simulation de football. Chaque club de la compétition sera représenté par une équipe composée de trois types de joueurs : un joueur sélectionné parmi l’équipe Jeunesse du club, un joueur esport professionnel sélectionné parmi son effectif esport, et un fan ayant remporté un tournoi qualificatif en ligne.

Cette composition originale mêlant joueurs esport d’élite et débutants aux côtés de la sélection jeunesse forme un ensemble de représentants de club inédit dans le paysage esport actuel des simulations de football.

Sept clubs partenaires d’eFootball™ participent

KONAMI a le plaisir d’annoncer que ses sept clubs partenaires d’eFootball™ basés en Italie participeront à la « Coppa eFootball Italia ». Il s’agit des clubs suivants : AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, SS Lazio et SSC Napoli.

Fonctionnement de la compétition

En amont du tournoi qui verra les sept clubs s’affronter pour le titre de champion de la « Coppa eFootball Italia », un processus de sélection déterminera leurs trois représentants.

Pour commencer, chaque club organisera un tournoi esport interne à destination de son équipe Jeunesse afin de choisir le premier représentant. L’équipe « eFootball Activations » de KONAMI proposera à cet effet un séminaire sur le monde en constante évolution de l’esport et du jeu vidéo.

Ensuite, un tournoi interne entre les membres de l’équipe esport de chaque club permettra de sélectionner le second représentant de son trio.

Enfin, eFootball™ sera le terrain d’un tournoi en ligne ouvert à tous les joueurs d’Italie : le « KONAMICI ». Il s’agira d’un événement d’une durée de deux semaines au sein d’eFootball™ 2023 exclusif à l’Italie, auxquels les utilisateurs peuvent s’inscrire.

Les participants n’ont pas besoin d’avoir déjà joué à eFootball™ avant cet événement et peuvent y prendre part sans expérience. Chaque fan peut s’inscrire en ligne et sélectionner le club qu’il espère représenter.

Les fans de chaque club s’affronteront ensuite avec un minimum de 30 matchs, et collecteront des points pour progresser dans le classement qui déterminera les meilleurs représentants.

Les joueurs les mieux classés pour chaque club participeront alors à des phases éliminatoires, également jouées en ligne. Le vainqueur de chaque club complètera la formation aux côtés du joueur de l’équipe Jeunesse et du joueur esport professionnel, et le trio représentera son club lors de la « Coppa eFootball Italia ».

Les vainqueurs du KONAMICI auront non seulement l’opportunité de porter les couleurs de leur club favori durant un tournoi esport diffusé à l’international, mais remporteront également différents prix et expériences de la part de KONAMI et de leur club.

Le KONAMICI se déroulera uniquement sur PlayStation®4 et Playstation®5 et sera gratuit.

Planning du tournoi

La « Coppa eFootball Italia » est une nouvelle forme de compétition esport composée de différents éléments. Les qualifications et sélections des effectifs représentant les clubs puis le tournoi se dérouleront en plusieurs étapes entre décembre 2022 et avril 2023. ​

Le KONAMICI débutera en février, permettant ainsi aux sept clubs participants de voir un fan se qualifier à l’issue des phases éliminatoires qui s’achèveront fin mars.

Lorsque chaque club aura confirmé son équipe de trois personnes, une Phase de Groupes hors-ligne déterminera sa position dans son groupe. Elle sera diffusée depuis le studio « Coppa eFootball Italia ». Cette étape influencera le tirage pour les phases éliminatoires des Grandes Finales qui auront lieu en avril.

Enfin, une fois les positions dans les groupes définies, les clubs s’affronteront lors des Quarts de Finale. À partir de cette étape, la compétition prendra la forme d’un tournoi éliminatoire avec deux demi-finales, un match pour la troisième place (entre les deux clubs perdant leur demi-finale respective) et une Grande Finale.

Le week-end des Grandes Finales sera un événement hors-ligne public organisé au Napoli COMICON du 28 avril au 1er mai 2023.

Le club victorieux repartira avec le Grand Prix, qui comprend l’installation d’un centre spécialisé de jeu vidéo et multimédia eFootball™ dans son complexe d’entraînement jeunesse.

Tout au long du tournoi, des épisodes « eFootball™ TV » seront enregistrés dans le studio « Coppa eFootball Italia » et disponibles sur la chaîne YouTube eFootball™ officielle.

Ils comprendront des analyses et temps forts de la « Coppa eFootball Italia », des interviews des joueurs, des apparitions de joueurs et légendes des clubs partenaires, et des séquences behind-the-scenes exclusives permettant aux fans de mieux comprendre le fonctionnement d’eFootball™ et de découvrir l’origine de la « Coppa eFootball Italia ».