eFootball : la FIFAe World Cup 2024 donne son coup d’envoi le 9 décembre à Riyadh, en Arabie Saoudite

Le tournoi esport officiel organisé par la FIFA® se déroulera à la SEF Arena (Riyadh, Arabie Saoudite) devant un public et sera également retransmis dans le monde entier via un livestream.

La compétition sera divisée en deux catégories : Console (PS4 et PS5) et Mobile. Les joueurs ayant remporté les qualifications in-game, qui ont accueilli 14 millions de participants, et passé le processus de sélection nationale se rassembleront à la SEF Arena !

Le prize pool total est de 100000 $. Le premier prix s’élève à 20000 $ et le vainqueur recevra un trophée.

Dans la division console, un total de 54 joueurs venant de 18 pays s’affronteront dans des matchs 2v2 intenses, où le jeu d’équipe et les tactiques seront mis à rude épreuve.

Console

Vainqueur : $20.000,00

Finaliste : $15.000,00

Demi-finale : $10.000,00

Quart de finale : $5.000,00

Groupe 5 : $3.500,00

Groupe 6 : $3.000,00

Groupe 7 : $2.500,00

Groupe 8 : $2.000,00

Groupe 9 : $1.500,00

Dans la division mobile, un total de 16 joueurs venant de 16 pays se feront face dans des matchs 1v1, prouvant que même un petit écran peut être le théâtre d’affrontements passionnants. ​

Mobile

Vainqueur : $20.000,00

Finaliste : $15.000,00

Demi-finale : $10.000,00

Quart de finale : $5.000,00

Groupe 5 : $4’000.00

Groupe 6 : $3.500,00

Groupe 7 : $3.000,00

Groupe 8 : $2.000,00

KONAMI organisera également une campagne in-game sur eFootball pour célébrer la FIFAe World Cup 2024. Chaque personne qui rejoint le stream de la FIFAe World Cup 2024 pourra débloquer jusqu’à 4000 points eFootball et 400000 GP à travers les bonus quotidiens du 9 au 12 décembre.

Avec un public prêt à acclamer les joueurs et un livestream qui retransmettra l’action à des millions de spectateurs à travers le monde, ce tournoi promet d’unir les fans d’eFootball™ pour célébrer le jeu, l’esprit sportif et la compétition.

Le livestream sera disponible via les liens YouTube suivants :

Jour 1 – Phase de groupe

Jour 2 – Phase de groupe

Jour 3 – Quarts de finale, demi-finales

Jour 4 – Finales

Console : https://www.youtube.com/live/F6z7uPQvXDo?si=eK8822or0OuwvL5_

Mobile : https://www.youtube.com/live/N30-VcfRB3U?si=WYAyJaOkX7k5FKmX