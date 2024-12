La pré-inscription à Sonic Rumble est disponible

Partager Facebook

Annoncé en début d’année, Sonic Rumble introduit pour la première fois le genre bataille royale dans l’univers de Sonic, avec ses défis palpitants à 32 joueurs qui associent action intense et expériences sociales partagées. Le jeu inclut la fonction multiplateforme qui permet de jouer sur mobile et sur PC, une autre grande première pour la franchise de Sonic the Hedgehog.

Les pré-inscriptions pour Sonic Rumble débutent aujourd’hui. Les utilisateurs de mobile et de PC peuvent ainsi s’inscrire pour être informés de la sortie du titre et gagner tout un éventail de récompenses uniques en jeu. Les pré-inscriptions se font via les différentes boutiques d’applications ou sur le site officiel de Sonic Rumble.

Tous les joueurs qui se seront pré-inscrits recevront une collection de bonus en jeu et, pour faire honneur à la nature multijoueur du jeu, la communauté de Sonic est invitée à unir ses forces pour obtenir les meilleures récompenses. Plus les joueurs pré-inscrits seront nombreux, plus il y aura de récompenses disponibles, et notamment 5 000 Rings qui permettront d’acheter des objets en jeu, des emotes et des compagnons comme les adorables Chao, une apparence Knuckles grenat ainsi qu’une autre issue du prochain film Sonic 3.

Sonic Rumble revisite la formule si appréciée de Sonic, transformant les personnages emblématiques de la saga en figurines qui s’affrontent lors de défis de bataille royale palpitants. Les joueurs ramassent des Rings, utilisent des améliorations et tentent de battre leurs adversaires dans une course effrénée au cœur d’un environnement aussi animé que chaotique créé par l’ennemi juré de Sonic, le Dr. Eggman. Grâce à son action rythmée, ses stratégies et ses options de personnalisation, Sonic Rumble plaira à la fois aux fans inconditionnels de Sonic et aux nouveaux joueurs.

Avec la sortie prochaine du film Sonic 3 et du jeu pour console SONIC X SHADOW GENERATIONS, c’est le moment ou jamais de plonger dans l’expérience de la saga Sonic.

Plus de détails et informations sur Sonic Rumble prochainement !

Pré-inscrivez-vous à Sonic Rumble ICI.