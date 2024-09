Sektor à l’honneur dans le dernier trailer de Mortal Kombat 1: Khaos Reigns

Partager Facebook

Dans la nouvelle Ère instaurée par Liu Kang, Dieu du Feu, Sektor a grandi immergée dans la culture Lin Kuei – son père était le maître armurier et sa mère une guerrière respectée. Cette vaste connaissance des armes et les formidables compétences martiales transmises par ses parents font de Sektor une combattante hors pair. Sub-Zero, sentant qu’elle partageait ses idées, lui fit part de ses ambitions pour le futur du Lin Kuei et en fit son fidèle bras droit. Désormais, Sektor obligera le Lin Kuei à évoluer, et ceux qui s’y refusent seront éliminés.

​​

​Le nouveau trailer met à l’honneur la palette de mouvements de Sektor et dévoile son arsenal avancé pour écraser ses adversaires : lance-flammes, missiles et propulseurs qui lui permettent d’améliorer ses déplacements et de léviter. La vidéo donne aussi un aperçu de l’Animality de Sektor, un coup de grâce brutal qui lui permet de se transformer en rhinocéros pour annihiler ses adversaires vaincus. Les Animalities préférées des fans seront disponibles sous la forme d’une mise à jour de contenu gratuite pour tous les détenteurs de Mortal Kombat 1 en même temps que la sortie de Mortal Kombat 1: Khaos Reigns le 24 septembre.

Mortal Kombat 1: Khaos Reigns est prévu sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC (Steam et Epic Games Store) le 24 septembre à 17 h, heure française. Pour chaque précommande, quatre nouveaux skins de personnages seront offerts, notamment Scorpion : Noces, Mileena : Impératrice et les versions klassiques Ultimate Mortal Kombat 3 de Sub-Zero et Noob Saibot (disponibles le 24 septembre).