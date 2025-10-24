Enquêtez sur une mystérieuse épidémie dans les couloirs sacrés du monastère de Sedletz

Warhorse Studios annonce le dernier DLC de Kingdom Come: Deliverance II, intitulé Mysteria Ecclesiae et sera disponible le 11 novembre.

Dans ce dernier DLC, Henry endosse le rôle d’assistant de Sigismund Albicus, un célèbre guérisseur proche du roi Wenceslas. Chargé d’une mission clandestine au sein des murs du monastère, Henry se retrouve empêtré dans une toile d’intrigues (et une mystérieuse épidémie mortelle) où chaque partie dissimule ses motivations.

Il devra explorer ce tout nouveau lieu, le monastère de Sedletz, et rencontrer ses insaisissables habitants. Une épidémie soudaine a frappé la région et il est impératif d’en trouver l’origine. Les joueurs devront guider Henry à travers une quête qui mettra à l’épreuve leurs capacités de déduction et d’enquête. Une nouvelle tenue est disponible, ainsi que des armes, des potions et des livres. Il leur faudra se frayer un chemin dans ce monastère afin de résoudre le mystère qui l’entoure, mais attention : les apparences sont trompeuses…

Un mystère mortel : percez les mystères qui entourent le monastère de Sedletz en interagissant avec ses habitants et en découvrant leurs intentions. Interagissez avec diverses factions, chacune ayant ses propres motivations, et influencez le cours des événements par vos décisions.

Un nouveau lieu à explorer : parcourez les différentes zones du monastère de Sedletz, fidèlement reproduit d’un point de vue historique, et débloquez progressivement de nouvelles sections à mesure que vous résolvez des mystères et découvrez des secrets cachés.

Faire évoluer Henry : de nouvelles tenues, armes, potions et livres sont disponibles, et élargissez les connaissances et les capacités d’Henry vers de nouveaux horizons.

Mysteria Ecclesiae sera disponible le 11 novembre sur PC, Xbox Series S/X, PlayStation 5 et PlayStation 5 Pro.