Devenez le légendaire boxeur philippin Manny alias Pacquiao avec le le Senator Pack de UNDISPUTED

Largement considéré comme l’un des plus grands boxeurs de l’histoire, Manny « Pacman » Pacquiao est le seul boxeur à avoir remporté des titres mondiaux dans plusieurs catégories de poids. Dans UNDISPUTED, les joueurs auront l’occasion d’imiter sa carrière exceptionnelle et son esprit combatif inébranlable dans cinq catégories de poids.

Le Senator Pack ajoute un nouveau groupe de combattants rejoignant UNDISPUTED :

Edgar Berlanga : boxeur américain/portoricain qui s’est fait connaître dès le début de sa carrière pour son incroyable série de KO. Il a remporté ses 16 premiers combats professionnels par KO au premier round. Ses débuts impressionnants dans la boxe lui ont valu le surnom de « The Chosen One ».

: boxeur américain/portoricain qui s’est fait connaître dès le début de sa carrière pour son incroyable série de KO. Il a remporté ses 16 premiers combats professionnels par KO au premier round. Ses débuts impressionnants dans la boxe lui ont valu le surnom de « The Chosen One ». Sergey Kovalev : ancien triple champion du monde des poids lourds légers, détenteur des titres WBA, WBO et IBF. Il est connu pour sa puissance de frappe et son taux élevé de KO.

: ancien triple champion du monde des poids lourds légers, détenteur des titres WBA, WBO et IBF. Il est connu pour sa puissance de frappe et son taux élevé de KO. Vinny Paz : boxeur professionnel américain légendaire, aujourd’hui à la retraite, connu pour sa ténacité, son charisme et l’incroyable histoire de son comeback. Contre toute attente, il est remonté sur le ring un an après un grave accident de voiture et a continué à gagner, consolidant ainsi sa réputation comme l’une des figures les plus résistantes de la boxe.

: boxeur professionnel américain légendaire, aujourd’hui à la retraite, connu pour sa ténacité, son charisme et l’incroyable histoire de son comeback. Contre toute attente, il est remonté sur le ring un an après un grave accident de voiture et a continué à gagner, consolidant ainsi sa réputation comme l’une des figures les plus résistantes de la boxe. Egidijus « Mean Machine » Kavaliauskas : boxeur lituanien connu pour sa puissance et son style de combat agressif, d’où son surnom « Mean Machine ». Cet ancien double champion olympique a remporté de nombreuses victoires par KO, et ce tout au long de sa carrière.

: boxeur lituanien connu pour sa puissance et son style de combat agressif, d’où son surnom « Mean Machine ». Cet ancien double champion olympique a remporté de nombreuses victoires par KO, et ce tout au long de sa carrière. Evgeny Gradovich : boxeur professionnel russe légendaire, aujourd’hui à la retraite, connu pour son rythme rapide, sa ténacité et son style de combat implacable. Son palmarès professionnel compte 21 victoires (dont 9 par KO), 2 défaites, 1 match nul et 1 match sans décision.

: boxeur professionnel russe légendaire, aujourd’hui à la retraite, connu pour son rythme rapide, sa ténacité et son style de combat implacable. Son palmarès professionnel compte 21 victoires (dont 9 par KO), 2 défaites, 1 match nul et 1 match sans décision. Ricardo Mayorga : surnommé « El Matador », ce boxeur nicaraguayen était connu pour son style bagarreur, son menton en granit et ses manœuvres psychologiques. Il provoquait souvent ses adversaires, fumait des cigarettes lors des conférences de presse et se prêtait à toutes sortes de provocations avant les combats.

Le Senator Pack inclut également de nouveaux vêtements, comprenant de tout nouveaux équipements pour Terence Crawford, Deontay Wilder, Ryan Garcia, Shawn Porter, Sugar Ray Leonard et Heather Hardy.

Cette nouvelle sortie fait suite aux packs The Takeover Pack, Mexican Monster, Iron and Steel, Problem Child et The WBC Packs, enrichissant encore davantage l’un des rosters les plus complets de tous les jeux de combat. Elle réaffirme également l’engagement d’UNDISPUTED en faveur de l’authenticité.

L’UNDISPUTED Championship Edition, récemment annoncé, est un pack de contenu très complet qui fait suite à une année de DLC épiques. Il sera disponible le 28 octobre, une semaine plus tard que prévu initialement.

Le Senator Pack sera disponible également à partir du 28 octobre. UNDISPUTED est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S et PC via Steam.