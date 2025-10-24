The A1200 : grand format, grand clavier et beaucoup de nostalgie

Par les créateurs de THEA500 Mini, voici THE A1200, une reproduction à taille réelle de l’un des micro-ordinateurs les plus emblématiques du début des années 1990 et qui renaît aujourd’hui de ses cendres. Développée en collaboration avec PLAION REPLAI, l’un des principaux fabricants mondiaux de consoles et de jeux rétro, la A1200 allie authenticité et innovation, permettant ainsi la renaissance définitive d’une véritable légende des années 90.

Après le succès mondial de la THEA500 Mini, qui s’est vendue à plus de 100 000 exemplaires à travers le monde, Retro Games Ltd. a une nouvelle fois su capturer la magie d’une génération qui a grandi avec les disquettes, le pixel art et les marathons de jeux vidéo nocturnes. Voici donc la A1200, la machine qui a alimenté une décennie d’imagination, aujourd’hui reconstruite pour le 21e  siècle.

Bienvenue dans les années 90

Il suffit de la brancher et de l’allumer pour replonger dans l’époque où les jeux étaient colorés et pleins de caractère. L’A1200 est livrée avec 25 titres légendaires préinstallés, dont Beneath A Steel SkyLure of the TemptressRuff n TumbleDefender of the Crown I & II, la trilogie Turrican, et bien d’autres encore. Chaque jeu est fidèle aux souvenirs de ses joueurs, mais dispose désormais d’une sortie HDMI, d’une fonction de sauvegarde et d’un port USB pour encore plus d’aventures.

La machine ultime des années 90

Chaque A1200 inclut un clavier fonctionnel, une souris classique et une manette de jeu : tout ce dont les fans ont besoin pour replonger dans l’âge d’or des jeux 16 bits. « C’est cette machine qui a donné vie aux années 90 pour toute une génération de joueurs », explique Paul Andrews, directeur général de Retro Games Ltd. « Avec THE A1200, nous célébrons cette période incroyable, les jeux, le design et la créativité qui ont façonné toute une génération ».

