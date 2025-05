Sony présente son dernier smartphone phare, le Xperia 1 VII

Partager Facebook

Sony a le plaisir d’annoncer le lancement de son smartphone phare, le Xperia 1 VII, conçu en collaboration avec les ingénieurs de ses appareils photo numériques ‘α™ (Alpha™)’, de ses lecteurs audio portables ‘Walkman®’ et de ses téléviseurs ‘BRAVIA™’.

Le Xperia 1 VII intègre des technologies de pointe présentes dans les produits emblématiques de Sony. Les technologies d’IA cultivées dans ces différents domaines sont incluses et ont été optimisées pour Xperia™ sous le nom de » Xperia Intelligence « . Elles améliorent l’expérience des capacités de l’appareil photo, de l’audio et de la visualisation. Le Xperia 1 VII offre, par exemple, une expérience totalement nouvelle en matière d’appareil photo pour les smartphones : de nouvelles fonctionnalités nommées » AI Camerawork » et » Auto Framing » permettent de capturer des vidéos à la composition stable et cadrée, même lorsque vous quittez des yeux l’écran de prise de vue.

Nouvelles fonctionnalités : AI Camerawork »1 et « Auto Framing » (cadrage automatique)2

La nouvelle fonction « AI Camera Work » permet de créer des vidéos stables et cadrées de niveau professionnel, en maintenant le sujet au centre de la composition, même dans les situations où vous vous déplacez tout en le filmant en mouvement, sans avoir à faire la mise au point sur l’écran de prise de vue. Ce résultat est obtenu grâce à une puissante technologie de stabilisation de l’image et d’estimation de la posture, qui garantit que la position du sujet reste cohérente3 , ce qui permet de réaliser des vidéos de qualité professionnelle, même pour les utilisateurs d’appareils photo les plus novices. En outre, la fonction « Cadrage automatique » utilise l’intelligence artificielle pour suivre le sujet et recadre automatiquement la prise de vue pour la centrer sur l’écran.4 Lorsque vous filmez un sujet en mouvement, il vous suffit de pointer la caméra grossièrement vers le sujet à filmer pour qu’elle le capture automatiquement, sans que vous ayez à le poursuivre vous-même. Ce cadrage automatique vous permet de prendre deux types de vidéos : l’une montrant l’ensemble de la scène et l’autre recadrée pour se concentrer sur un gros plan du sujet.

Objectif ultra grand angle

Le Xperia 1 VII est doté de trois caméras arrière avec un nouvel objectif ultra grand angle de 16 mm5 équipé d’un capteur de 48 Mpixels de 1/1,56 pouce, environ 2,1 fois plus grand que le modèle précédent, ce qui permet de prendre des photos de nuit d’une clarté équivalente à celle d’appareils photo plein format, avec un faible niveau de bruit et une large gamme dynamique.6 Il présente une distorsion minimale et peut également prendre des photos en gros plan à une distance d’environ 5 cm, ce qui permet de réaliser d’incroyables macrophotographies. L’objectif grand angle offre une focale de 24 mm/48 mm (équivalent à un zoom optique 2x)7 ​ et est équipé du capteur d’image « Exmor T for mobile », qui offre également d’excellentes performances en basse lumière. Grâce à cet excellent capteur d’image, il est possible de réaliser des séquences de haute qualité avec des vidéos claires et lumineuses, même lorsque l’on recadre l’image à l’aide des fonctions AI Camerawork et Auto Framing. En outre, le téléobjectif offre un zoom optique de 85 mm à 170 mm8 , ce qui permet de prendre des photos haute résolution de sujets éloignés.

La meilleure qualité sonore du Xperia à ce jour, héritée de l’ADN du Walkman®

En plus d’une conception de circuit axée sur la qualité du son, de nouveaux composants éprouvés pour leur excellence dans les appareils Walkman® ont été incorporés. Cela permet d’améliorer considérablement la qualité du son lors de la connexion d’un casque filaire, et d’obtenir une clarté comparable à celle d’un lecteur de musique dédié. En outre, la technologie d’amélioration de la qualité « DSEE Ultimate™ » utilise l’IA pour permettre aux sources audio compressées d’être appréciées avec un son immersif de haute qualité. Les haut-parleurs stéréo du Xperia, connus pour leur qualité sonore, ont fait l’objet d’ajustements supplémentaires pour offrir un son encore plus clair sur l’ensemble de la plage de fréquences, des aigus aux graves.

Un écran qui reproduit la haute qualité d’image BRAVIA en fonction de l’environnement de visionnage

Pour améliorer l’expérience visuelle en cas de forte luminosité, un capteur a été ajouté à l’arrière de l’appareil, ce qui permet de régler la luminosité et les couleurs en fonction des conditions. Que ce soit à l’extérieur en plein soleil ou à l’intérieur sous un faible éclairage, il reconnaît avec précision la luminosité environnante et ajuste la luminosité, la gamme de couleurs et la température de couleur optimales pour l’environnement. À l’extérieur, la combinaison d’un panneau d’affichage à luminosité maximale améliorée et de la fonction « Sunlight Vision », qui améliore la visibilité en cas d’exposition directe au soleil, offre une expérience visuelle confortable.

Des performances élevées grâce au dernier chipset et à une batterie qui supporte deux jours d’utilisation active

Équipé du dernier chipset de Qualcomm, le Snapdragon® 8 Elite, le NPU, le CPU et le GPU ont tous été améliorés de plus de 40 %9, ce qui signifie que le traitement rapide de l’intelligence artificielle est pris en charge pendant les prises de vue et les environnements de jeu de haute performance tout en réduisant la consommation de la batterie. En outre, lorsque la fonction « Processing Optimization » est activée, elle permet d’économiser jusqu’à 10 % d’énergie10 pour des utilisations spécifiques telles que les médias sociaux, la navigation sur le web et le visionnage de vidéos en ligne, et permet une utilisation active pendant deux jours11. Le Xperia ​ 1 VII prend par ailleurs en charge jusqu’à quatre mises à niveau de la version du système d’exploitation12 et six années de mises à jour de sécurité13 , ce qui permet une utilisation confortable sur une période prolongée.

Prise en compte de l’environnement et de l’accessibilité

Le Xperia 1 VII comprend des fonctions d’accessibilité pour l’utilisation de l’appareil photo, comme une fonction qui fournit des informations sur les mesures horizontales sur l’écran de prise de vue par le biais d’un son et d’une vibration. La fonction Android « TalkBack » incorpore des améliorations Sony uniques pour la facilité d’utilisation, telles que la lecture du menu par ordre de fréquence d’utilisation, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder rapidement aux fonctions qu’ils utilisent le plus souvent. La boîte du produit et le plateau interne utilisent par ailleurs l’Original Blended Material de Sony14, un matériau papier respectueux de l’environnement, ce qui permet d’obtenir une solution d’emballage totalement dépourvue de plastique15. Environ 84 %16 des matériaux utilisés pour certains composants à l’intérieur et à l’extérieur de l’appareil comprennent des plastiques respectueux de l’environnement tels que SORPLAS™ qui se compose de résines recyclées et à base de plantes.

Housse avec support pour le Xperia 1 VII (QXZ-CBFS)

Une housse dédiée au Xperia 1 VII (vendue séparément) est également disponible et s’accompagne d’un support astucieusement positionné pour être utilisable à la fois à la verticale et à l’horizontale. La housse comporte à la fois une poignée et un pied, ce qui la rend facile à tenir et permet des prises de vue stables lorsqu’elle est associée à l’anneau de fixation inclus. La housse est disponible en trois couleurs17, assorties à l’appareil. Cette dernière est composée d’environ 78 % de résines respectueuses de l’environnement, dont le SORPLAS.

Prix et disponibilité

Le Xperia 1 VII sera disponible en Suisse dès la fin juin au prix public conseillé de 1499 CHF.