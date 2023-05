Entrez dans le monde cosmique et psychédélique d’ULTROS

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Cette aventure mystique est une boucle pleine d’action qui profite d’une bande son fascinante et d’une direction artistique d’un autre monde, signée par l’artiste de renommée mondiale El Huervo (Hotline Miami). ULTROS est une exclusivité consoles PlayStation à paraître en 2024 sur PS4, PS5 et PC via Steam.

ULTROS est un metroidvania qui vous catapulte dans un univers extraterrestre luxuriant et plein de vie. Explorez les mystères cosmiques du monde de The Sarcophagus pour révéler des formes de vie brutales et assoiffées de sang, mais aussi une vaste flore exotique et verdoyante. Affrontez ses créatures monstrueuses dans des combats tranchants à l’épée, tout en cultivant votre propre réseau naturel florissant. Dans ce monde, la mort n’est jamais la fin : les pouvoirs étranges de The Sarcophagus – et de l’être démoniaque qui s’y niche – vous renverront constamment dans une boucle temporelle qui semble infinie.

Boucle après boucle, vous descendrez dans les tréfonds d’un écosystème mystérieux, porté par une direction artistique excentrique et un univers sonore enchanteur. Plus vous maîtrisez les codes de cet univers foisonnant, plus vous améliorez vos chances de briser le cycle qui le régit. La curiosité et la témérité sont vos alliés les plus fidèles.